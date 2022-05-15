شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأثر الجهاز الهضمى بالحالة النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى الكثيرون من اعراض مشاكل الجهاز الهضمى وبعد الفحوصات والتحاليل لا تظهر أي مشكلة ويكون الجسم سليم وهنا أظهرت الأبحاث أن التوتر والقلق يؤثر بشكل سلبى على الجهاز الهضمى، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth ترتبط الدماغ بالأمعاء ويتواصلان باستمرار ويوجد عدد أكبر من الخلايا العصبية في القناة الهضمية ثم في النخاع الشوكي

يمكن أن يؤثر الإجهاد على كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي:

يتم التحكم في القناة الهضمية جزئيًا بواسطة الجهاز العصبي المركزي في الدماغ والحبل الشوكي بالإضافة إلى ذلك ، لديها شبكتها الخاصة من الخلايا العصبية في بطانة الجهاز الهضمي ، والمعروفة باسم الجهاز العصبي المعوي أو الداخلي. في الواقع ، نظام الأعصاب في أمعائك مؤثر للغاية لدرجة أن بعض الباحثين يعتبرون القناة الهضمية دماغًا ثانيًا

كما ينظم الجهاز العصبي المعوي عمليات الهضم مثل:

-البلع.

-إطلاق الإنزيمات لتحطيم الطعام.

-تصنيف الغذاء كمواد مغذية أو فضلات.

-يمكن أن يؤثر الإجهاد بشكل كبير على الطريقة التي ينفذ بها جسمك هذه العمليات.

ماذا يحدث عندما يتوتر جسدك؟

عند تعرضه لخطر محتمل ، فإن الجهاز العصبي السمبثاوي وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي في الجسم ، والذي ينظم وظائف الجسم مثل ضربات القلب ، والتنفس ، وضغط الدم - يستجيب عن طريق إثارة "استجابة القتال أو الطيران" ، يعمل هرمون الإجهاد الكورتيزول على تنبيه الجسم واستعداده لمواجهة التهديد.

يسبب الإجهاد تغيرات فسيولوجية ، مثل زيادة الوعي ، وسرعة التنفس ومعدل ضربات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وزيادة توتر العضلات.