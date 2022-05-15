شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل فقدان الوزن غير المبرر فقد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت شخص يحاول التخلص من الدهون العنيدة؟ في حين أنه سيكون من السهل جدًا إذا كانت خسارة الوزن عبارة عن قطعة من الكعكة ولن تضطر إلى العمل الجاد للتخلص منها.

بعض الناس يفقدون الكثير من الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة. حسنًا ، قد يبدو الأمر وكأنه أخبار جيدة لشخص يحاول إنقاص وزنه ، لكنه ليس كذلك.

يعد فقدان الوزن والإرهاق غير المبرر من أكثر الأعراض شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص مع المرض التدريجي، هناك العديد من الأسباب المحتملة لفقدان الوزن المفاجئ وبعضها قد يكون بسبب مرض خطير.

الأسباب الشائعة لفقدان الوزن غير المبرر

فيما يلي حالات شائعة تؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر وفقا لموقع " thehealthsite"

داء السكري

يحدث مرض السكري بسبب ارتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم (سكر الدم) إما بسبب عدم إنتاج كمية كافية من الأنسولين في جسمك أو لأن جسمك لا يستجيب بشكل صحيح للأنسولين أو حتى كليهما.

أعراض مرض السكري: كثرة التبول ، والعطش الشديد ، والجوع الشديد ، وزيادة الوزن ( داء السكري من النوع 2 ) ، وفقدان الوزن بشكل كبير ومفاجئ (خاصة في مرض السكري من النوع 1 )

الاكتئاب

هو اضطراب مزاجي تتداخل فيه مشاعر الحزن أو الفقد أو الغضب أو الإحباط في الحياة اليومية لأسابيع أو أكثر، من أعراضه فقدان الوزن المفاجئ.

فرط نشاط الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، على سبيل المثال ، معدل ضربات القلب ، ومدى سرعة حرق السعرات الحرارية ، والهضم، عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية (مفرط النشاط) ، فإن الحالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية .

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية: خفقان وسرعة وعدم انتظام ضربات القلب والهبات الساخنة وزيادة التعرق وفقدان الوزن المفاجئ

مرض الدرن

السل هو مرض معدي خطير تؤثر بشكل رئيسي على الرئتين. يمكن أن يؤثر السل أيضًا على الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ. يمكن علاج المرض بجرعة من المضادات الحيوية لمدة ستة أشهر.

أعراض مرض السل: سعال ، وأحياناً مصحوب ببصاق أو دم ، وآلام في الصدر ، وإرهاق ، وفقدان وزن غير مبرر ، وحمى ، وتعرق ليلي.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

هو مجموعة من أمراض الرئة التي تمنع تدفق الهواء وتجعل التنفس صعبًا. يمكن منع تدفق الهواء بسبب التهاب بطانة القصبات الهوائية التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين .

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن: غالبًا لا تظهر الأعراض حتى يحدث تلف كبير في الرئة، تتمثل الأعراض بشكل رئيسي في الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة وازرق الشفتين أو أظافر الأصابع والتعب وفقدان الوزن غير المبرر في المراحل المتأخرة.

مرض كرون

مرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء، يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى آلام في البطن وإسهال شديد وحتى سوء التغذية.

أعراض مرض كرون: إسهال ، آلام في البطن ، تقلصات ، قلة الشهية ونقص الوزن ، إرهاق ، دم في البراز وتقرحات.

مرض اديسون

مرض أديسون هو اضطراب هرموني تنتج فيه الغدد الكظرية كميات غير كافية من الهرمونات والكورتيزول وفي بعض الحالات الألدوستيرون. يمكن أن يؤثر على جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين.

أعراض مرض أديسون: فقدان الوزن ، والتعب ، وانخفاض ضغط الدم ، وضعف العضلات.

السرطان

السرطان هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في أي مكان في الجسم، يمكن أن يبدأ السرطان في الجلد أو في الأنسجة التي تبطن أو تغطي الأعضاء الداخلية (سرطان) أو في العظام ، والغضاريف ، والدهون ، والعضلات ، والأوعية الدموية ، أو غيرها من الأنسجة الضامة أو الداعمة (ساركوما) ،

أعراض السرطان: تختلف العلامات والأعراض حسب نوع السرطان. بعض الأعراض الشائعة هي فقدان الوزن المفاجئ ، والتعب ، وآلام العضلات أو المفاصل غير المبررة ، والتعرق الليلي

متى ترى الطبيب

إذا كنت تفقد 4.5 5 كجم أو 5 % من وزنك الطبيعي خلال 6-12 شهرًا أو أقل ، ولا تعرف السبب ، فقد تكون لديك مشكلة تسمى فقدان الوزن المفاجئ أو فقدان الوزن غير المقصود، زور طبيب، من المهم التعرف على علامات التحذير. كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا ، كان من المرجح أن يكون العلاج أكثر نجاحًا.