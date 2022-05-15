مش لازم دايت قاسي.. 5 طرق بسيطة يمكن من خلالها إنقاص الوزن بسهولة

محمد الفلاح - الأحد 15 مايو 2022

الكثير من الأشخاص يريدون أن يفقدوا الكثير من الوزن، حتى يستطيع الجميع ارتداء الملابس المناسبة التي تجعل الجسد رشيق وصحى، ولكن قد تكون هذه المسألة ليست بالبسيطة، فاتباع نظام غذائي صارم لإنقاص الوزن ليس أمرًا يسهل الالتزام به وكذلك التزام تناول الأكل الصحى، وأحيانًا بعد اتباع نظام غذائي خاص يشعر البعض بالإحباط حين يصدمون بأن النتائج ليست كما توقعوا وكانوا يتمنون، لكن هناك بعض الخطوات المهمة التي يمكن مع اتباعها الحصول على جسد سليم ورشيق وصحى، وفقاً لموقع" Eat This":



أهداف واقعية تتطور باستمرار

بطبيعة الحال إذا كان الهدف قليل يمكن تحقيقه بسهولة، ولهذا يجب وضع أهداف صغيرة ويمكن تكرارها بانتظام، وهذا مع التركيز كل يوم ما الأهداف التي يمكن تنفذ بلا تعب وفى نفس الوقت تأتى بالنتائج المرجوة.

ركز على كيف وليس ماذا

في بعض الأحيان نركز على ما الذى سنأكله، وما الذى لا يجب الاقتراب منه، وهذا يسبب بعض الحيرة، ولكن حتى تكون هناك فائدة أكثر، أهم شئ هو معرفة كيف نحقق الهدف الذى أمامنا، على سبيل المثال، كيف مثل : كيف أحقق هذا الهدف ومتى على فعله وما الذى يعيق فعله؟

التعاطف مع الذات:

بعض الأشخاص بعد السير في روتين غذائى صحى، وفى المنتصف يضعفون أمام الطعام ويعتبرون أنفسهم فشلوا فيتركون الأمر برمته، ولهذا يجب التعاطف مع النفس ولا يجب جلد الذات، ويمكن المحاول من جديد.

لاحظ ما تأكله:

يجب على من يريد أن يحصل على جسد رشيق، أن يكون واعى بالوجبات التي يأكلها، والسعرات التي تدخل الجسد، ويجب المراقبة قبل كل وجبة، وتفهم ما المفيد والضار من الوجبات ذات السعر عالى.

التخطيط المسبق:

يجب التخطيط للأكل الذى يتم تناوله خلال اليوم، ويجب الحرص على الوجبات الخفيفة "السناكس" الصحية، كالحبوب والفواكه والخضروات، والبروتينات الخالية من الدهون.