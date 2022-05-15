8 طرق للعناية بالأظافر فى فصل الصيف.. ارتداء القفازات والمقوي أبرزها

محمد الفلاح - الأحد 15 مايو 2022

العناية بالأظافر في فصل الصيف من الأمور الضرورية للحفاظ عليها من التكسير أو الجفاف بسبب ممارسة الأنشطة الصيفية مثل السباحة وممارسة التمارين الرياضية القاسية، لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل الطرق للعناية بالأظافر في فصل الصيف وفقًا لما جاء في موقع thescoutguide.



وضع مقوي للأظافر:

في حالة نزولك لحمام السباحة قومي بوضع طبقة قوية من المقوي للحماية من الكلور والتعرض المطول للماء لأن الاستمرار بحمام السباحة فترة طويلة يعرض أظافركِ للضعف والجفاف وفي حالة أصابتها بالجفاف قد يتسبب في حدوث تكسير لذا كوني حريصة.

المرطب:

قومي في كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير بوضع المرطب بشكل يومي أو قومي بوضع الزيوت الطبيعة المتاحة لديكِ لمنع التسبب في حدوث الجفاف أو تقشير اللون.

ارتداء القفازات:

خلال عملك الشاق باليوم قومي بارتداء القفازات للحماية من الرطوبة والجفاف.

لا تقومي بنقع أظافرك:

لا تقومي بنقع أظافرك في الماء لأن النقع سيؤدي إلى حدوث مشكلات وضعف بالأظافر.

ترطيب القدم:

العناية بالأظافر ترتبط بالعناية الكلية سواء أظافر القدم أو أظافر اليد لذا يجب عليك أن تقومي بترطيب أظافر القدم بشكل يومي ومتكرر ويفضل أن تبتعدي عن ارتداء الصنادل المفتوحة لتقليل ضرر الإصابة بالجفاف أو التشقق.

غسول يحتوي على نسبة من الترطيب:

قومي بالاحتفاظ بالغسول ويفضل أن يكون في متناول اليد ولاسيما أوقات السفر بسبب تغيرات الجو ويفضل أيضًا أن تقومي بوضع زبدة الترطيب الخاصة بالجسم واليدين الخالية من الكحل أو المواد الكيميائية.

البعد عن الشمس:

يفضل أن تبتعدي عن الشمس وفي حالة التعرض للشمس قومي بوضع واقي الشمس لتنجب الإضرار بالبشرة، لأن التعرض للشمس قد يتسبب في حدوث جفاف أيضًا وتكسير واصفرار وتغيير اللون.

شرب المياه:

شرب المياه من أفضل العناصر التي يمكن الاستغناء عنها في اليوم فهي عنصر هام في الحفاظ على تجديد خلايا البشرة وزيادة نسبة الترطيب في الجسم بشكل عام وبالأظافر بشكل خاص لذا قومي بتناول كم كبير من المياه يتراوح من 6 لـ 8 لتر باليوم.