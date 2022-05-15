بالإضافة الى مذاقه اللذيذ.. الكرز مصدر للعديد من الفوائد الصحية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 3:45 مساءً

يعتبر الكرز من أشهر الفواكه الصيفية وألذّها، اذ تتمتع هذه الفاكهة بمذاق سكريّ منعش. وبالاضافة الى ذلك، يؤمّن الكرز مجموعة من الفوائد والمنافع الصحية من حماية القلب الى المساعدة في حل مشكلة الأرق واضطرابات النوم وغيرها.

الكرز الأحمر يحمي القلب

يحتوي الكرز على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة (مع التأثيرات المضادّة للالتهابات)، وتعد هذه الفاكهة الحمراء وسيلة ممتازة لمحاربة أمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم. سلطت دراسة أُجريت عام2016 الضوء أيضاً على دور رئيسي آخر: استهلاك الكرز على شكل عصير، والكرز من صنف Morello Cherry (أكثر حمضية وعصيراً) يُخفّض ضغط الدم بشكل طبيعي.

يحارب الأرق

أظهرت دراسة أميركية عام 2014 أن استهلاك عصير الكرز Morello سيكون بديلاً جيداً للحبوب المنوّمة. المرضى الذين يعانون من الأرق الذين تناولوا كوباً كبيراً من عصير الكرز صباحاً ومساءً لمدة أسبوعين حصلوا على أكثر من ساعة من النوم كل ليلة مقارنة بمجموعة مرضى الأرق الذين تناولوا دواءً وهمياً. هذه الفاكهة هي بالفعل مصدر طبيعي للفلافونويد المضادّ للأكسدة والميلاتونين (الهرمون الذي ينظم دورات النوم/ الاستيقاظ)، وهو ثنائي ناجح لتحسين جودة النوم.



يقي من نوبات النقرس

أظهرت دراسة نُشرت في عام 2012 أن المرضى الذين عانوا من النقرس – وهو روماتيزم التهابي مؤلم ناتج عن زيادة حمض البوليك في الدم- قللوا من خطر الإصابة بنوبة بنسبة 35% بعد يومين فقط من تناول هذه الفاكهة الحمراء. إلى جانب الوبيورينول، وهو علاج يقلل من حمض البوليك الزائد في الدم، تمَّ تقليل هذا الخطر بنسبة 75%.

يقضي على الإمساك

مثل العديد من الفواكه، الكرز الأحمر غني بالألياف، مما يُحسّن العبور المعوي. لكن هذا ليس كل شيء. يحتوي الكرز أيضاً على السوربيتول، وهو سكر معروف بخصائصه الملينة (الخفيفة).

الكرز الأحمر مدرٌّ طبيعي للبول

سيقان الكرز حليفة الأرجل الثقيلة وكل من تحتفظ بالماء في جسمها. يمكنك تحضير منقوع صيفي في المنزل بفضل سيقان الكرز (عضوي إن أمكن). ضعي حوالي أربعين ساق كرز في لتر من الماء، واغليها لبضع دقائق، ثم اتركيها لتنقع لمدة 15 دقيقة. يصفى ويُشرب كوبين من المشروب (لا يزيد عن نصف لتر) كل يوم. يُستهلك هذا المشروب كعلاج لمدة 7 إلى 10 أيام.