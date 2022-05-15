شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الرحم المائل؟.. تعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني واحدة من كل أربعة سيدات من حالة تسمى الرحم المرتد أو المائل، وهى لا تسبب عادةً أي مشاكل خطيرة، وغالبًا تعانى بعض السيدات من هذه الحالة دون علم بها أو دراية بسبب نقص المعرفة عن هذا المرض والأعراض المصاحبة له، ويرصد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالرحم المائل.

والرحم المائل أو المرتد يعنى انحنائه إلى الأمام ليمتد فوق المثانة، بينما يكون الجزء العلوى منه في اتجاه البطن.

ما هي أعراض الإصابة بالرحم المائل ؟

غالبًا ما يتم تشخيص الحالة بشكل خاطئ أو لا يتم تشخيصها لأنها لا تسبب عادةً أعراضًا غير طبيعية أو قد يُساء فهم الأعراض التي تسببها على أنها فترات مؤلمة أو أي شيء آخر.

1- الشعور بألم أسفل الظهر

2- الشعور بألم أثناء الدورة الشهرية

3- كثرة التبول أو الشعور بالضغط في المثانة

4- التهابات المسالك البولية

5- سلس البول الخفيف

6- نتوء أسفل البطن



الرحم المائل

ما الذي يسبب ارتداد الرحم؟

يمكن أن يحدث الرحم المائل بشكل طبيعي أو قد يكون نتيجة الحمل أو الجراحة أو حالة طبية أخرى، وقد ينتج انحناء الرحم أيضًا عن وجود التصاقات قد يكون سببها الخضوع لجراحة في منطقة الحوض والتي يمكن أن تسحب الرحم إلى الوضعية الخلفية.

ويمكن أن يتسبب الانتباذ البطاني الرحمى، وهى حالة تؤثر على واحدة من كل 10 سيدات، في انحناء الرحم أيضًا، وكذلك الأورام الليفية، حيث أن هذه الكتل الصغيرة غير السرطانية يمكن أن تجعل الرحم عرضة للانقلاب إلى الوراء.

هل يمكن علاج حالة ارتداد الرحم؟

تشمل خيارات العلاج للرحم المرتد إجراء تمارين رياضية معينة أو إجراء جراحة، وقد تتضمن الجراحة تغيير موضع الرحم باستخدام المنظار وفى بعض الحالات قد يتم استئصال الرحم.

يمكن أيضًا علاج الحالة الأساسية التي تسببت في ارتداد الرحم، مثل العلاج الهرموني لانتباذ بطانة الرحم.