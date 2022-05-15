مشروبات للتنحيف قبل النوم

بيروت - نادين محمد - أثبتت العديد من الأبحاث أن الجسم يقوم بحرق 300 إلى 400 سعرة حرارية خلال النوم، أي ما يعادل السعرات التي يحرقها أثناء ممارسة رياضة الجري لمدة ساعة، وهذا دليل يبرهن ما يؤكده الأطباء والباحثون بأن النوم الجيد يسهم في خسارة الوزن كالتمارين البدنية.

وللاستفادة من ساعات النوم، ينبغي اتباع بعض العادات الصحية التي من شأنها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي خلال النوم، من بين هذه العادات تناول بعض مشروبات التخسيس التي تساعد على حرق الدهون من خلال تنشيط عملية الاستقلاب وتقليل امتصاص الجسم للسعرات الحرارية التي يتناولها.

مشروبات للتخسيس قبل النوم

من بين هذه المشروبات:

الشاي الأخضر

أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يحتوي على مادتي الكافيين Caffeine والكاتيشين Catechins التي يطلق عليها أيضاً كاتيكول Catechol، وهما مادتان تضاعفان من معدل الأيض "حرق الدهون" وتساعدان على حرق 75 - 100 سعرة حرارية إضافية يوميّاً.

القهوة

توصلت العديد من الدراسات إلى أدلة دامغة أكدت أن القهوة تضاعف من معدل الأيض أي حرق الدهون. فالقهوة تحجب مادة أدينوزين أو الأدينوساين Adenosine الكيميائية في الجسم المسؤولة عن تعزيز القدرة على النوم، وبالتالي تمنع إفراز الأدرينالين Adrenaline الذي له أهمية كبرى في تعزيز معدل حرق الدهون.

الشاي الأسود

الشاي الأسود يحتوي على نسبة عالية من مركبات البوليفينول Polyphenol، وهي من مضادات الأكسدة القوية تعرف بالفلافونويد Flavonoid والتي أثبتت الدراسات أنها تحد من السعرات الحرارية، تفكك الدهون وتعزز نمو البكتيريا في الأمعاء.

الماء

وفق العديد من الدراسات، تناول نصف ليتر من الماء يزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة والذي يعرف باسم الطاقة المستنزفه في فترة الراحة، كما يساعد الماء في تخفيف كمية الوجبات المتناولة وفي طرح السموم من الكليتين، وهذا يساعد على تخفيف الوزن.

خلّ التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك Acetic Acid الذي يقلل من مستويات الإنسولين Insulin ويحولها إلى الغلوكاغون، Glucagon التي تساعد بدورها على حرق الدهون، كما يحسن عملية التمثيل الغذائي ويقلل من تخزين الدهون في البطن والكبد.

الزنجبيل

يضفي الزنجبيل شعوراً بالشبع لاحتوائه على نسب عالية من الألياف، ما يعزز من عمل وإفراز الإنزيمات الهاضمة، كما يعزز من عملية الأيض. هذا وقد أثببت العديد من الدراسات أن تناول الزنجبيل يساعد على فقدان 20 % من الدهون.

القرفة

قام باحثون بإجراء دراسة مخبرية أولية نشرت في مجلة Metabolism عام 2018على مركب تحتويه القرفة ويعرف بألدهيد القرفة Cinnamaldehyde بينوا فيها أن هذا المركب يحفز عملية الأيض في الخلايا الدهنية في أنسجة الإنسان والفئران، أي أنه قد يساهم في تقليل السمنة، غير أن هذه الفائدة ما زالت غير مؤكدة وتحتاج المزيد من الدراسات.

البابونج

يساعد شاي البابونج في تخفيف الوزنوانتفاخ القولون، كما يساعد في التخلص من الماء المحتبس في الجسم.

الصبار

يحتوي عصير الصبار على مضادات أكسدة طبيعية تحارب الشوارد الحرة في الجسم وتطرد السموم، كما يساعد على تحفيز عملية الأيض لاحتوائه على فيتامين B الذي يحارب تراكم الدهون ويكبح الشهية.

وصفات لتنحيف الجسم قبل النوم

إلى هذه المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن، هذه بعض الوصفات التي تحتوي على المكونات التي تم ذكرها، إضافة إلى أخرى تضاعف من فعاليتها في تنحيف الجسم.

مشروب الزنجبيل وجل الصبار لتنحيف الجسم

المكونات:

20 غرام من الكزبرة .

غرام من الكزبرة حبة واحدة من الخيار .

½ ليمونة .

ليمونة قطعة من الزنجبيل الطازج.

2- 3 ملاعق من جل الصبار الطبيعي.

½ كوب من الماء .



الطريقة:

يقشر الزنجبيل ويبرش.

تضاف له بقية المكونات وتضرب في الخلاط الكهربائي.

يمكن تحلية المشروب بملعقة من العسل.

يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم.

مشروب القرفة مع الليمون لتنحيف الجسم

المكونات:

ملعقتان من مسحوق القرفة.

3 ملاعق من قشور الليمون المبشورة.

3 ملاعق من عصير الليمون.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

تنقع جميع المكونات في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.

يتم تناول هذا المشروب إما في الصباح على معدة فارغة وقبل وجبة الفطور بنصف ساعة، أو قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة.

ينصح بالمواظبة على تناول مشروب القرفة والليمون لمدة شهر.

مشروب القرفة والشاي الأخضر لتنحيف الجسم

ليؤتي هذا المشروب بنتائج فعالة، لا بد من الامتناع عن تناول أي النشويات لمدة 3 أيام.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

3 ملاعق من الشاي الأخضر .

ملعقتان إلى 3 ملاعق من مسحوق الكمون.

شرائح 3 حبات من الليمون.

ليتر من الماء المغلي .

ملعقة كبيرة من عسل النحل .

الطريقة:

توضع جميع المكونات في الماء المغلي.

يغطى الوعاء لمدة ربع ساعة.

يصفى الماء ويحفظ في البراد.

يتم تناول كوب من هذا المشروب قبل كل وجبة رئيسية وقبل الخلود إلى النوم.

مشروب الزنجبيل وإكليل الجبل لتنحيف الجسم

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل المجفف.

ملعقتان كبيرتان من النعناع المجفف.

ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر.

ليتر من الماء.

الطريقة:

يوضع إكليل الجبل، الشاي الأخضر، الزنجبيل والنعناع في الماء على النار حتى يغلي.

يصفى الماء ويشرب منه قبل الخلود إلى النوم وقبل تناول الوجبات الرئيسية بنصف ساعة.

مشروب الزنجبيل والنعناع لتنحيف الجسم

المكونات:

3 ملاعق من الزنجبيل الأخضر المبشور.

كوب من الماء.

5 أوراق طازجة من النعناع.

الطريقة:

يوضع الزنجبيل مع الماء على النار حتى يغلي.

بعد 10 دقائق، تضاف أوراق النعناع وتترك لمدة دقيقتين إضافيتين فقط.

يرفع المزيج عن النار ويترك حتى يبرد.

يصفى الماء ويشرب بعد كل وجبة وقبل الخلود إلى النوم.

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