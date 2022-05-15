بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أفضل أنواع السكر الدايت لمساعدتك على تحديد الأفضل بالنسبة لك، وكيفية التخلص من عاداتك الغذائية الخاطئة، والتي تعتمد على الإفراط في تناول السكر فإليك أفضل أنواع سكر دايت.

أفضل أنواع سكر دايت:

الفاكهة الطازجة أو المجمدة

تأتي الطريقة الأولى لتحلية طعامك ومشروباتك باستخدام الفاكهة الطازجة أو المجمدة هي تناول الفاكهة التي لا تحتوي على أي سعرات حرارية فارغة، مما يجعلها مادة تحلية مثالية.

جربي تحلية دقيق الشوفان عن طريق خلط الموز أو عصير التفاح، وإضافة التوت إلى الزبادي اليوناني العادي وعصائر التحلية بالفواكه المجمدة.

خيار آخر هو إضافة نكهات طبيعية مثل الفانيليا أو مستخلص اللوز ومسحوق الكاكاو والتوابل مثل القرفة والقرنفل.

2. بدائل السكر

ستيفيا ويوجد في عبوات على شكل نبات، ويعد سكر ستيفيا وهو من بدائل السكر المفضلة لدى اختصاصي التغذية.

لا يحتوي نبات ستيفيا فقط على صفر سعرات حرارية، ولكن المحليات التي تحتوي على نبات الستيفيا هي عشبية على عكس الاصطناعية.

يأتي ستيفيا ممزوجاً مع سكر إريثريتول التي تعمل بشكل جيد في الحلويات المخبوزة منخفضة الكربوهيدرات أيضاً. ويمكنك خلط ملعقة صغيرة من السكر مع الزبادي اليوناني العادي وزبدة الفول السوداني.

إذا كنت تعانين من مقدمات السكري أو مرض السكري، فإن المحليات الصناعية وستيفيا هي الأفضل، ولن ترفع المحليات الصناعية نسبة السكر في الدم فوراً مثل السكر الحقيقي، وقد تتسبب بدائل السكر في اشتهاء المزيد من الأطعمة الحلوة والسكرية.

قد ترتبط المحليات الصناعية بالتغيرات في بكتيريا الأمعاء وتؤدي إلى زيادة تخزين الدهون

3. السكر الطبيعي

توفر المحليات الطبيعية القليل من العناصر الغذائية أكثر من سكر المائدة؛ لذا لا نستخدم أكثر من ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين يومياً.

يحتوي كل من العسل الخام وشراب القيقب النقي على مضادات الأكسدة، ولديهما سكريات قليلة، يعد العسل الخام له فائدة إضافية من فيتامينات E و C وكذلك المعادن.

ترتبط الأنظمة الغذائية عالية الفركتوز بمضاعفات التمثيل الغذائي على المدى الطويل مثل مقاومة الإنسولين، وتراكم الدهون في البطن وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، عند الشك التزم بشراب القيقب النقي بشكل أساسي.

4. السكر المكرر

يعتبر سكر المائدة من الأطعمة الالتهابية، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولا يقدم أي فائدة غذائية، ولسوء الحظ، فهو يختبئ بالفعل في العديد من الأطعمة المفضلة لديك.

فقد تحتوي معظم ألواح الجرانولا واللبن والحبوب ذات النكهة على حوالي 12 جراماً (ملعقة كبيرة) من السكر المضاف لكل وجبة.

على الجانب الآخر تحتوي العديد من المشروبات السكرية على حوالي 40 جراماً من السكر المضاف لكل وجبة، حتى الحلويات المجمدة والمخبوزات المفضلة لديك يمكنها تعبئة أطنان من السكر المضاف.

توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكر المضاف إلى 25 جراماً في اليوم أي 6 ملاعق صغيرة، أو حوالي 100 سعر حراري للنساء والأطفال فوق سن الثانية.

بالنسبة للرجال، يوصون بالحد من السكر المضاف إلى 36 جراماً يومياً بمعدل 9 ملاعق صغيرة، أو حوالي 150 سعرة حرارية.

5. بدون سكر كيف تتخلص من عادتك؟



حاول تقليل السكر في قهوتك بمقدار ملعقة صغيرة أسبوعياً وابدأ في تخفيف العصائر عن طريق خلط نصف حصتك المعتادة مع الماء للاحتفاظ ببعض الحلاوة.

أثناء تواجدك في محل البقالة، اقرأ الملصقات. يوجد الكثير من السكر في النظام الغذائي في الأطعمة والمشروبات الجاهزة والمعالجة والمحلاة.

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