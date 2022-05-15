أسباب ضيق التنفس والكتمة ليلا

بيروت - نادين محمد - أسباب ضيق التنفس والكتمة ليلاً عديدة، فهل تعاني/ تعانين من ضيق في التنفس أثناء الليل؟

يمكن أن يصبح الأمر مرعباً إذا كنت تعاني من نوبات متعددة من ضيق التنفس، خاصة في الليل.

يمكن أن يتسبب ضيق التنفس، المعروف طبياً باسم ضيق التنفس، في حدوث ضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو ضيق في التنفس، أو الاختناق.

عندما يتعلق الأمر بمشاكل التنفس في الليل، فإن أسباب ضيق التنفس والكتمة ليلاً ترجع إلى حالات مرتبطة بالقلب مثل قصور القلب الاحتقاني أو المشاكل المتعلقة بالرئة مثل التهاب الشعب الهوائية.

في بعض الأحيان، حتى الإجهاد يمكن أن يسبب فرط التنفس، مما يسبب ضيق التنفس.

تحافظ دورة التنفس المنتظمة على سلامة عمل باقي أجزاء جسمك وأعضائك. ولكن عندما تجد نفسك تلهث لالتقاط الأنفاس كثيراً بشكل متكرر، يمكن أن تنحرف نحو مشكلات التنفس التي تحتاج إلى معالجة فورية.

أسباب ضيق التنفس والكتمة ليلاً

إذا وجدت نفسك مستيقظاً في الليل، مع ضيق في التنفس، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب والبحث عن التشخيص والعلاج المناسبين لمشكلتك.

عند الاستلقاء، إذا شعرت بضيق في التنفس، يُعرف ذلك باسم orthopnea، فعادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو الرئة أو الإجهاد من هذه المشكلة. في كلتا الحالتين، إذا شعرت بضيق في التنفس فجأة ويشتد، فيجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

أسباب ضيق التنفس والكتمة ليلاً وأهم الأعراض

أعراض ضيق التنفس في الليل لا تحتاج إلى تفسير. ومع ذلك، إذا اشتدت الحالة، فقد تجد نفسك تعاني من الأعراض التالية :

-غير قادر على التقاط أنفاسك أثناء الاستلقاء.

-الإصابة بنوبات متعددة من ضيق التنفس إما أن تطول أو تزداد سوءاً.

-تورم القدمين.

-ازرقاق الشفاه أو الأصابع.

-الإنفلونزا أو الصفير.

-صوت عالي النبرة عند التنفس.

إليك أسباب أخرى لضيق التنفس والكتمة ليلاً:

1-الحساسية المفرطة

هو رد فعل تحسسي يتسبب في إضعاف جهاز المناعة لديك، وإطلاق مواد كيميائية تتسبب في إصابة جسمك بالصدمة.

بمجرد إطلاق المواد الكيميائية، يتسبب ذلك في انخفاض ضغط الدم وتضييق مجاري الهواء، مما يتسبب في صعوبة التنفس.



2-اضطرابات القلق

الشعور بالقلق الشديد، والقلق المستمر، والخوف، أو نوبات الذعر يمكن أن تندمج تحت اضطرابات القلق. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى فرط التنفس، مما يؤدي إلى سرعة التنفس أو ضيق التنفس.



3-الربو

يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس وأزيز عند التنفس، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس أو ضيق في الصدر.



4-مرض الانسداد الرئوي المزمن

هذا المرض الرئوي الالتهابي المزمن يعيق تدفق الهواء من الرئتين. تشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال والصفير عند الزفير.



5-النوبة القلبية

عندما يتم حظر تدفق الدم إلى قلبك، فقد يتسبب ذلك في نوبة قلبية. من أعراض النوبة القلبية ضيق التنفس، وضيق الصدر، والتعب، والدوخة المفاجئة، والضغط على صدرك أو ذراعيك.



6-عدم انتظام ضربات القلب

عندما تصبح النبضات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب غير منتظمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب. ينتج عن عدم انتظام ضربات القلب إما أن ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جداً.



تشمل الأسباب الأخرى لضيق التنفس انقطاع النفس النومي والتليف الرئوي وضعف القلب، والعديد من الأسباب الأخرى. بمجرد أن تدرك الأسباب الكامنة وراء المشكلة، يمكنك البحث عن العلاج المناسب لمشكلة ضيق التنفس لديك.

في النهاية لا يمكنك تجاهل ضيق التنفس؛ لأن الأسباب قد تشير إلى حالة صحية أساسية أكثر خطورة، ويعد السبب الرئيسي وراء ضيق التنفس هو أن جسمك غير قادر على ضخ الأكسجين في الدم.

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