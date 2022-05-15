شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج النحافة فى أسرع وقت.. أبرزها الشيكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون دائما للطرق والعلاجات التي تساعد على إنقاص الوزن ولكن هناك فئة كبيرة من الناس تسعى أيضا لزيادة الوزن وعلاج النحافة، وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن يؤدي نقص الوزن أيضًا إلى إضعاف وظائف المناعة لديك ، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى، ويؤدي إلى هشاشة العظام والكسور ويسبب مشاكل في الخصوبة.

هناك العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب فقدان الوزن بشكل غير صحي، بما في ذلك:

-اضطرابات الأكل: وتشمل فقدان الشهية العصبي ، وهو اضطراب عقلي خطير.

-مشاكل الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) إلى زيادة التمثيل الغذائي والتسبب في فقدان الوزن بشكل غير صحي.

-مرض الاضطرابات الهضمية: وهو أشد أشكال عدم تحمل الغلوتين، و معظم المصابين بالداء البطني لا يعرفون أنهم مصابون به .

-داء السكري: يمكن أن تؤدي الإصابة بداء السكري غير المنضبط إلى فقدان الوزن الشديد.

-السرطان: غالبًا ما تحرق الأورام السرطانية كميات كبيرة من السعرات الحرارية ويمكن أن تسبب فقدان الكثير من الوزن.

-العدوى: يمكن أن تتسبب بعض أنواع العدوى في أن يصبح الشخص يعاني من نقص شديد في الوزن وهذا يشمل الطفيليات والسل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وهناك بعض الطرق التي تساعد على زيادة الوزن وهى:

-أهم شيء يمكنك القيام به لزيادة الوزن هو خلق فائض من السعرات الحرارية ، مما يعني أنك تأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك.

-تناول الكثير من البروتين

البروتين هو أهم عنصر غذائي لاكتساب وزن صحي ، تتكون العضلات من البروتين وبدونها قد تتحول معظم السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون في الجسم.

تشير الدراسات إلى أنه خلال فترات الإفراط في التغذية ، يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين إلى تحويل العديد من السعرات الحرارية الزائدة إلى عضلات.

-تناول الكثير من الأطعمة عالية الكربوهيدرات والدهون إذا كانت زيادة الوزن أولوية بالنسبة لك من الأفضل تناول الكثير من البروتين والدهون والكربوهيدرات في كل وجبة.

-تأكد من تناول ثلاث وجبات على الأقل يوميًا وحاول إضافة وجبات خفيفة كثيفة الطاقة كلما أمكن ذلك.

-تناول الأطعمة الغنية بالطاقة واستخدم الصلصات والتوابل ومن المهم جدًا تناول الأطعمة الكاملة المكونة من عنصر واحد.

فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالطاقة والمثالية لاكتساب الوزن:

-المكسرات: اللوز ، الجوز ، المكاديميا ، الفول السوداني ، إلخ.

-الفاكهة المجففة: الزبيب ، التمر ، القراصيا وغيرها.

-منتجات الألبان عالية الدسم: حليب كامل الدسم ، زبادي كامل الدسم ، جبن ، الكريمة.

-الدهون والزيوت: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الأفوكادو .

-الحبوب: الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

-اللحوم: الدجاج ، ولحم البقر ، ولحم الخنزير ، ولحم الضأن ، إلخ. اختر قطعًا دهنية أكثر.

-شوكولاتة داكنة ، أفوكادو ، زبدة الفول السوداني ، حليب جوز الهند .