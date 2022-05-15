هذه كمية السكر التي يمكن تناولها في اليوم بشكل صحي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر الأبيض إلى زيادة خطر السمنة والإصابة بتسوس الأسنان.

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ‫ريستماير إن كمية السكر اليومية الأعلى ينبغي ألا تزيد عن 10% من إجمالي ‫الطاقة اليومية التي يتناولها الشخص، أي 50 غراما من إجمالي الطاقة لشخص بالغ الذي تبلغ حاجته من الطاقة يوميا نحو 2000 ‫سعر حراري في المتوسط.

‫وحذرت ريستماير من أن الإفراط في تناول السكر يرفع خطر الإصابة بتسوس ‫الأسنان وبالسمنة وداء السكري وأمراض القلب والالتهابات والسرطان.

السكر يظهر ‫بأسماء وأشكال عديدة

‫وللالتزام بكمية السكر اليومية الأعلى، ينبغي معرفة أن السكر يظهر ‫بأسماء وأشكال عديدة؛ فإلى جانب السكر المنزلي المعروف باسم ” السكروز”، ‫يوجد سكر الفاكهة المعروف باسم “الفركتوز”، وسكر الحليب المعروف باسم “”اللاكتوز”.

كما ينبغي معرفة أن السكر يوجد في أطعمة أخرى غير الحلويات، إذ إنه يختبئ مثلا في صوص الشواء والبيتزا المجمدة.‫

الإقلال من السكر

وكخطوة أولى على درب الإقلال من السكر، ينبغي شراء الأغذية المصنعة ‫التي لا تزيد كمية السكر بها عن 5 غرامات لكل 100 غرام.

‫كما ينبغي في وجبة الإفطار مثلا تناول رقائق الشوفان والحليب والفواكه ‫بدلا من موسلي الشوكولاتة، أو تناول الزبادي الطبيعي المضاف إليه فواكه طازجة ‫بدلا من زبادي الفواكه الجاهز.

وكوجبات بينية ينبغي تناول قطع الخضروات ‫بدلا من الشوكولاتة.