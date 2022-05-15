شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التمر يحمى مريض السكر من الاعتلال العصبى ويزيد إنتاج الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، كما أنه يخلو من الدهون والكوليسترول، لذا قد يكون تناوله خيار صحيا وينعكس على صحة جسدك بجانب أنه يحميك من العديد من الأمراض، لكن يتردد مرضى السكرى من تناوله خوفا من ارتفاع مستويات السكر بالدم والحاقهم بمضاعفات صحية، لأنه يحتوى على نسبة عالية من السكر مثل الفركتوز والسكروز والجلوكوز.

يحتوي كوب التمر على 415 سعرة حرارية ، و 110 جرامًا من الكربوهيدرات، وحوالي 95 جرامًا من السكر والتى تساوي 23 ملعقة صغيرة من السكر، لذا يجب على مرضى السكري تناول التمر ولكن بكميات محدودة، مع ضرورة تجنب خلط التمر بأطعمة صحية أخرى مثل المكسرات أو العسل والتي تزيد من مستويات السكريات داخل الجسم وبالتالي تؤثر على هرمون الأنسولين.

وحذر التقرير مرضى السكري من تناول كمية لاتزيد عن 15 جرامًا من التمر حتى لايحدث مضاعفات خطيرة.

وحدد الخبراء بعض الفوائد التي يحصل عليها مرضى السكرى عند تناول التمر:1.خالى من الدهون

يجب على مرضى السكرى السيطرة على الوزن عند مرضى السكري، لذا يمكنك تناوله للسيطرة على الجوع، كما أنه يحتوى على العديد من المعادن الموجودة المفيدة لحماية الجسم من الأمراض، خاصة معدن الزنك الهام لزيادة إنتاج الأنسولين، وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الجسم .

2. غنى بفيتامين أ

فيتامين أ يحمي الجسم من الجذور الحرة ، ويحسن الرؤية ، ويقوي جهاز المناعة بفيتامينات أخرى في الجسم ، كما أنه مضاد للأكسدة، لذا يقلل من خطر الإصابة بالعمى لدى مرضى السكر على المدى الطويل.

3. الوقاية من مرض الاعتلال العصبى

يلعب فيتامين ب 3 في الجسم دورًا في تكوين الإنزيمات والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات الطبيعية، التي تسهم في الوقاية من الاعتلال العصبي المبكر





4. مصدر غنى بفيتامين سى

تشير الدراسة إلى أنه عندما يرتفع مستوى فيتامين سي في الدم ، ينخفض ​​مستوى السوربيتول تلقائيًا، والسوربيتول هو من السكريات التي تشكل خطرا على مرضى السكري من النوع 2 ، فإن زيادة مستويات فيتامين سي لها دور مهم في تقليل نسبة الجلوكوز لديهم.





5. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

لأنه مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص خلايا الجسم للكوليسترول، و تمكن الأمعاء الدقيقة من امتصاص الجلوكوز، وتسهم في تعزيز عملية الهضم.