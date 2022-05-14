صحة ورشاقة

مشروبات مفيدة لتقوية الذاكرة قبل الامتحان.. منها التفاح الأخضر

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القاهرة - سامية سيد - يبحث العديد من الأشخاص عن طرق بسيطة لتعزيز تركيزهم وذاكرتهم وإنتاجيتهم، وهذا هو السبب وراء انتشار منشط الذهن ، أو"العقاقير الذكية" بسرعة، ولكن هناك طريق طبيعية تساعد على تقوية الذاكرة مثل المشروبات، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض أنواع المشروبات التي تعمل على تقوية الذاكرة ومنها:

1: القهوة

من المحتمل أن تكون القهوة أكثر مشروب منشط الذهن استهلاكًا على نطاق واسع، و تأتي معظم فوائده الدماغية من الكافيين ، على الرغم من أنه يحتوي على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة الذي قد يؤثر على عقلك أيضًا.

2: الشاي الأخضر

محتوى الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من محتوى القهوة ومع ذلك ، فإنه يضم أيضًا مركبين منشط الذاكرة واعدين - l-theanine و epigallocatechin gallate (EGCG)

تعزز الاسترخاء  ويحسن الانتباه، و وجدت مراجعة لـ 21 دراسة بشرية أن الشاي الأخضر ككل قد يدعم التركيز والانتباه والذاكرة .

3:عصير برتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ويعزز الذاكرة .

4:العصائر الخضراء

عصائر الخضروات  الورقية الداكنة مثل اللفت أو السبانخ تحتوى على عناصر ومعادن تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة.

5:التفاح الأخضر

يحتوى عصير التفاح على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية الذاكرة وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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