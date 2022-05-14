شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبارات فحص الجلوكوز أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار فحص الجلوكوز هو اختبار قياسي أثناء الحمل للمساعدة في تحديد سكري الحمل، ويتم إجراء الاختبار على خطوتين وفحص استجابة المرأة الحامل للجلوكوز (السكر). قد تشير مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم إلى تعرضك لخطر الإصابة بسكري الحمل أو الإصابة به .

وفقا لتقرير موقع " verywellhealth "، يخضع معظم الحوامل لاختبار فحص الجلوكوز بين الأسبوعين 24 و 28 من الحمل، قد يطلب منك الطبيب إجراء الاختبار في وقت سابق إذا تم تشخيص إصابتك بسكري الحمل في الماضي ، أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري ، أو لديك مستويات عالية من الجلوكوز في البول أثناء الفحوصات الروتينية قبل الولادة.

ما الغرض من اختبار فحص الجلوكوز للحامل

يحدث سكري الحمل عندما لا تستطيع الحامل إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدام الأنسولين بشكل فعال، الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس، إنه ضروري لنقل سكر الدم (الجلوكوز) إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم ليتم تخزينه واستخدامه لاحقًا كطاقة.

عندما تكون المرأة الحامل مصابة بسكري الحمل ، يستمر البنكرياس في العمل وإنتاج الأنسولين ، لكنه لا يخفض نسبة السكر في الدم، يسمى المصطلح الطبي لهذه الحالة مقاومة الأنسولين.

على الرغم من أن الآلية الدقيقة لا تزال غير معروفة ، يعتقد الخبراء أن الهرمونات التي تفرزها المشيمة تمنع الجسم من استخدام الأنسولين كما ينبغي. في الواقع ، قد تحتاج المرأة الحامل إلى ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف كمية الأنسولين لخفض مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم بشكل فعال.

إذا تعذر ارتفاع مستويات الأنسولين لتعويض ذلك ، فسيؤدي ذلك إلى الإصابة بسكري الحمل. عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم مشاكل لك ولطفلك الذي ينمو، قد تشمل هذه:

ولادة طفل كبير الحجم (أكثر من تسعة أرطال)

زيادة فرصة الولادة القيصرية

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

زيادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة

الولادة المبكرة

صدمة الولادة

ولادة ميتة

انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الطفل بعد الولادة

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من حياة الطفل

أنواع الاختبار

هناك نوعان من الاختبارات التي يمكن إعطاؤها لإظهار مدى جودة استخدام المرأة الحامل للجلوكوز.

1. اختبار تحمل الجلوكوز الفموي:

يتم عادة خلال الأسابيع 24 إلى 28 من الحمل ، يمكن إجراؤه في وقت مبكر إذا كنتِ تعتبرين عالية الخطورة.

كيف يتم إجراؤه: هذا الاختبار لا يتطلب منك الصيام. سيُطلب منك شرب مشروب حلو للغاية يحتوي على 50 جرامًا من الجلوكوز في غضون خمس دقائق. بعد ساعة واحدة ، يتم أخذ عينة من الدم لقياس كمية الجلوكوز في الدم. 1

ماذا تعني نتائج الاختبار: إذا كانت مستويات السكر في الدم أعلى من 140 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) ، يُشتبه في الإصابة بسكري الحمل ، وقد تضطر إلى العودة لاختبار تحمل الجلوكوز لمدة ثلاث ساعات. إذا كان سكر الدم لديك يزيد عن 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) ، فقد تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2. 7

2. اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ثلاث ساعات

يتم إجراء هذا الاختبار لتأكيد أو استبعاد تشخيص الإصابة بسكري الحمل.

عند إجراء الاختبار: إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم من الاختبار الأول مرتفعة للغاية ، سيطلب منك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك العودة لاختبار تحمل الجلوكوز لمدة ثلاث ساعات.

كيف يتم إجراؤه: يتطلب هذا الاختبار أن تصوم لمدة ثماني ساعات على الأقل. سيُطلب منك شرب مشروب يحتوي على السكر يحتوي على 100 جرام من الجلوكوز. سيتم أخذ عينات الدم قبل تناول المشروب وكل ساعة بعد تناول المشروب لمدة ثلاث ساعات.

ماذا تعني نتائج الاختبار: إذا كان كلا الاختبارين غير طبيعيين، فهذا يعني أنه من المحتمل أنكِ مصابة بسكري الحمل.

النتائج غير الطبيعية من اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ثلاث ساعات هي كما يلي:

الصيام: أكثر من 95 مجم / ديسيلتر

ساعة واحدة: أكثر من 180 مجم / ديسيلتر

ساعتان: أكبر من 155 مجم / ديسيلتر

3 ساعات: أكثر من 140 مجم / ديسيلتر