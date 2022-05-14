فوائد العصفر للجسم مذهلة.. تعرّفوا اليها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - تقدّم الطبيعة أعدادًا هائلة من الأطعمة والنباتات التي تدخل في مجالات الحياة المختلفة منها الطبخ والطب وغيرها. ولعلّ التوابل والأعشاب هي أكثر ما تقدّمه الطبيعة تميّزًا، فهي تضفي على الأطباق مذاقًا مختلفًا وتتمتع بخصائص تغذوية متعددة.

والعصفر هو أحد النباتات العشبية التي تمتلك الكثير من الفوائد والاستخدامات؛ حيث تُستخدم أزهاره في العديد من الصناعات، مثل الطب والطبخ، بوصفها نوعاً من أنواع التوابل، بينما يُستعمل الزيت المُسْتَخْرَج منه في الطهي.

ويلعب العصفر دوراً جيداً في ترخية الأعصاب وتحفيز مستويات الهرمونات في الجسم؛ ما يساعد على التقليل من أعراض القولون العصبي، كما أنه يقضي على الغازات والانتفاخات المصاحبة للمرض.

ويُعتبر العصفر جيداً لتحسين عملية الهضم والتخلص من السموم التي تُوجد بالجسم. كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة؛ حيث يلعب دوراً مهماً في دعم المناعة، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار وفقدان الوزن، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الشعر والبشرة وتحسين المزاج.

فوائد العصفر والجهاز المناعي

يساهم العصفر في تعزيز صحة الجهاز المناعي؛ بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة، مثل مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تنظِّم العمليات الحيوية في الجسم؛ ما يدعم المناعة لمحاربة العدوى والأمراض المختلفة.

تعزيز صحة القلب

يتضمّن العصفر نسبة عالية من الأحماض الدهنية، وبخاصة حمض اللينوليك الذي يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ورفع نسبة الجيد منه، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم المرتفع؛ ما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمنع التعرُّض للسكتات الدماغية.

الحفاظ على نسبة السكر في الدم

يُسْهِم العصفر في الحفاظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية، وبخاصة «الأوميغا 3» التي تعمل على مقاومة الأنسولين وتنظيم إفرازه في الدم؛ ما يحسِّن من نسبة الجلوكوز في الجسم ويقي من خطر الإصابة بالسكري.

المساعدة في خسارة الوزن

يلعب العصفر دوراً كبيراً في خسارة الوزن الزائد في الجسم؛ بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية التي تعمل على حرق الدهون بشكل فعَّال؛ ما يُسْهِم في خسارة الوزن.

يساعد العصفر أيضاً في إبطاء عملية امتصاص الطعام وتقليل إفراز الأنسولين؛ ما يمنح الشعور بالشبع ويقلِّل من الشهية، ومن ثَم يؤدي إلى حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن وخسارة الوزن، فضلاً على أنه منخفض السعرات الحرارية؛ الأمر الذي يقي من الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

تحسين الحالة المزاجية

يحتوي العصفر على العديد من المركَّبات والزيوت الطبيعية والأحماض اللينولينية التي تساعد على إفراز مادتي السيروتونين والتربتوفان اللتين تحفِّزان هرمون السعادة وتقضيان على الشعور بالقلق والخوف والاكتئاب، بالإضافة الى المساهمة في تهدئة الأعصاب؛ الأمر الذي يحسِّن المزاج والنوم بشكل جيد.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُسْهِم العصفر في القضاء على الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي، وبخاصة الغازات والانتفاخات، ويعمل كذلك بوصفه مليِّناً طبيعياً؛ فيُسْهِم في علاج الإمساك. كما يحسِّن عملية الهضم ويعالج مشكلات القولون المختلفة؛ ما يخفِّف من أعراض القولون العصبي.

تقليل الاصابة بأمراض الكبد

يعمل العصفر على تحفيز إفراز العصارة الصفراوية في الكبد، ويساعد على تنقيته وتطهيره وتخليصه من السموم المتراكمة فيه؛ الأمر الذي يقلِّل من الإصابة بأمراض الكبد، وخصوصاً «التهاب الكبد C».

فوائد العصفر وصحة الرحم

يحتوي العصفر على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبخاصة حمض اللينوليك الذي يعمل على تنظيم الهرمونات؛ ما يقضي على اضطرابات الدورة الشهرية والآلام المصاحبة لها وينظِّمها. كما يساعد كذلك على تنظيف الرحم من البكتيريا والجراثيم والفطريات، ويقي من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

تحسين صحة البشرة

يساعد العصفر في تنظيف البشرة وتطهيرها وتنقيتها من الشوائب والجراثيم من خلال إزالة الجلد الميت وتكوين خلايا جديدة؛ بفضل خصائصه المضادة للأكسدة واحتوائه على الأحماض والفيتامينات التي تعمل على تنظيف المسام والتخلص من مشكلات البشرة المختلفة، مثل: حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبثور والندوب.

يُسْهِم في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة بشكل فعَّال؛ فهو يرطِّب الجلد ويحافظ على نسبة الرطوبة الموجودة فيه، ويقضي على الالتهابات؛ ما يعمل على تهدئة البشرة والحفاظ على صحتها ونضارتها.

فوائد العصفر والدورة الشهرية

يساعد العصفر على تقليل آلام الدورة الشهرية والتخفيف من أعراضها؛ لاحتوائه على حمض اللينوليك الذي يوازن عمل الهرمونات بشكل طبيعي، ما يقضي على الاضطرابات المصاحبة لفترة الحيض. كما يعمل على تنظيم مواعيد الحيض ويمنع تأخُّرها، بالإضافة إلى أنه يُسْهِم في تنظيم الهرمونات الأنثوية.

فوائد صحية منوَّعة للعصفر:

– يعزِّز صحة الجهاز التنفسي، ويحارب نزلات البرد والإنفلونزا.

– يعمل على تقوية الذاكرة والقدرة على التركيز.

– يقي من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

– يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

– يعزِّز صحة الدماغ ويحسِّن العمليات المعرفية والإدراكية.

– يُسْهِم في التخلُّص من آلام العضلات والمفاصل.

– يعالج الأمراض الجلدية المختلفة مثل الأكزيما والجفاف.