الفطر يخفّض الكوليسترول ويحسّن القلب.. اليكم السر!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر الفطر منتجًا ميسور التكلفة ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا لتحسين نظام القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك عن طريق خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

يقول خبير هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور”، دينيس بوخانتسيف، إنه يمكن أن يكون الفطر أحد أكثر الأطعمة المفيدة في النظام الغذائي.

ووصف الخبير الشامبينيون بأنه “مخزن للمواد المفيدة”، وقال إن تناول الفطر له تأثير جيد على حالة الأوعية الدموية.

لاحظ الخبير أن المنتج مناسب تمامًا لخفض الكوليسترول وتحسين القلب. يرتبط هذا التأثير بالمحتوى العالي جدًا من “فيتامينات ب” في الفطر، والتي تدعم بشكل فعال الصحة العصبية وتؤثر على تطبيع التمثيل الغذائي للدهون، حسب موقع “ميديك فورروم”.

وذكر الخبير أن “تناول الفطر يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين”.

وأضاف أن ميزة أخرى للفطر هي تشبعه بالفوسفور. في الوقت نفسه، لا يحتوي على السكر، ويتم احتواء الدهون والكربوهيدرات فقط بجرعة صغيرة جدًا. كل هذا يجعل الفطر مفيدًا للغاية للحفاظ على صحة الدماغ. وفقًا للخبير، فإن الفطر فعال في منع السكتة الدماغية.