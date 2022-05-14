شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لإدارة مرض السكر في الصيف.. أهمها شرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتعلق الصيف فقط بعصير المانجو والمشروبات المنعشة، في بعض الأحيان ، قد يكون هذا الموسم مصدر إزعاج ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل لداء السكري.

وفقا لموقع " healthsite"، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح ، فإن الطقس الحار والتعديلات العشوائية في نفس الشيء يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم.

نصائح الصيف لمرضى السكر

هنا بعض النصائح لإدارة مرض السكري في فصل الصيف:

1. الامتناع عن المشروبات السكرية:

بغض النظر عن مدى إمكانية المشروبات الغازية المنعشة، فقد لا تكون خيارًا صحيًا لمرضى السكري، لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الامتناع عن المشروبات الصيفية السكرية.

2. حافظ على أدوية السكري وأجهزة الاختبار :

أجهزة الاختبار والأدوية والأنسولين مجموعات معرضة لخطر التلف بسبب الحرارة المتزايدة، تأكد من تخزينها في مكان بارد وجاف.

3. اعتني بقدميك:

قدميك معرضة لخطر العدوى والتلف بسبب التعرض للعرق وحرارة الصيف، لذا تأكد من الاعتناء بهم أثناء الطقس الحار.

4. تأكد من شرب المياه وتجنب الجفاف:

يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم إلى الجفاف الذي قد يكون خطيرًا خلال فصل الصيف، لذلك ، تأكد من شرب الماء وتلبية متطلبات جسمك من الماء.

5. لا تهمل ممارسه الرياضة

قد يضعك الصيف في مكان صعب ومليء بالعرق عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية، ومع ذلك، فإن النشاط البدني ضروري لتنظيم الصحة مستويات السكر في الدم ولا يجب إهمالها.