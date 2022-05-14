3 نصائح ضرورية لقوام مثالي دائم!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:16 صباحاً - يبذل كثير من الناس جهدا كبيرا لامتلاك قوام مثالي يمنحهم الرشاقة المطلوبة ويخلصهم من مشاكل زيادة الوزن، لكن في بعض الحالات يبدؤون اكتساب المزيد من الوزن بعد تغيير عاداتهم الغذائية.

ورغم وجود الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها لفقدان الوزن الزائد، إلا أن هناك بعض الأساليب التي يكون لها آثار مفيدة للصحة العامة أثناء اتباع نظام محدد لخسارة الوزن، كما يقول تقرير لموقع “إنديا” الهندي.

وأورد التقرير 3 نصائح صحية، قال إنه من الضروري اتباعها إذا كنت تحرص على فقدان الوزن دون التعرض لمضاعفات يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك.

ولفت الموقع إلى أن بعض الناس يقومون بجهود هائلة لخسارة الوزن في فترة قصيرة وينجحون في تحقيق أهدافهم، لكنهم لا يستطيعون المحافظة على وزنهم المثالي وسرعان ما يبدؤون في اكتساب المزيد من الوزن الزائد تدريجيا.

ولفت الموقع إلى تحذير أزرا خان، إخصائية تغذية هندية، من إعادة اكتساب الوزن بعد فقده بسبب العودة لعادات تغذية غير صحية بعد التوقف عن “الرجيم”.

ونشرت خان نصائحها التي تقول إنها تعتمد على نظام تغذية نظيف، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على اتباع عادات غذائية في نظامك الغذائية خلال الرجيم وتحويلها إلى عادات دائمة.

وتابعت إن أهم ما يميز ذلك هو أنها يمنحك القدرة على المحافظة على قوام مثالي دائم، على خلال الأنظمة الأخرى التي تجعلك تخسر الوزن لفترة مؤقتة نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية ثم تبدأ في اكتسابه مجددا عندما تتوقف عنها.

النصيحة الأولى:

الحفاظ على لياقة بدنية عالية والاستمرار على ذلك بإجراء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية التي تساهم في حرق الدهون بصورة دائمة ومنح الجسم النشاط اللازم كل يوم.

النصيحة الثانية:

يجب عليك المحافظة على معدل أيام عمل لا يقل عن 4 أيام أسبوعيا في جميع الأحوال حتى يساعدك ذلك في اختبار كفاءة قوتك البدنية بصورة دائمة.

النصيحة الثالثة:

تتعلق بنظامك الغذائي وهي النصحية الأكثر أهمية لأن نوعية الطعام الذي تتناوله هي التي تحدد كفاءة روتين حياتك الخاص بامتلاك قوام مثالي دائم.

وتقول خبيرة التغذية الهندية إنه يجب عليك اتباع نظام غذائي متوازن خلال 80 في المئة من وقتك، أي أنه يمكنك استثناء يومين كل 10 أيام لتناول ما تشاء.