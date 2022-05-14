شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطقس الحار.. أطعمة تقوي مناعتك وترطب جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، نقدم بعض الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، وترطب الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.





-البرتقال والليمون: الفواكه الحمضية تعد من الفواكه الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تناولها يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضا ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. -الكيوي: يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي من دورها تقوية المناعة، وترطيب الجسم، ومنها فيتامين سي، وحمض الفوليك والحديد، والبوتاسيوم. -البروكلي: يعد من الخضراوات المفيدة والمهمة للجسم، حيث إنه يحتوي علي فيتامين أ وسي، والألياف، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية المناعة وأيضا ترطيب الجسم. -الفلفل الألوان: يحتوي علي فيتامين سي وأ، ومضادات الأكسدة، فتناوله يحمي الجسم من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية كالإلتهابات والإصابة بالفيروسيات، ولذا فتناولك له يقوي الجهاز المناعي. -الماء: بكل تأكيد الماء لها العديد من الخصائص المهمة للجسم، والتي تحميه من الإصابة بالجفاف، ويعد من أهم العناصر الغذائية المهمة في ترطيب الجسم.