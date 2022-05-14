بيروت - نادين محمد - تريد الكثيرات معرفة فوائد البوش اب للنساء. فمن المعروف ان هذا النوع من التمارين الرياضية يساعد على تقوية عضلات مناطق مختلفة من الجسم. ومن اجل تحقيق الفائدة المرجوة، من المهم الحرص على القيام بها بالطريقة الصحيحة. ولهذه الغاية يجب استشارة المدرب الاختصاصي من اجل منع حدوث الاصابات والاضرار.

فوائد تمرين الضغط للنساء

فوائد البوش اب للنساء كثيرة. فهذا التمرين يساعد على تمتين الكثير من عضلات الجسم. لكن يجب الحرص على ممارسته بالطريقة الصحيحة من اجل تحقيق هذا الهدف.

- تحسين العضلات في منطقة الصدر. فهذا التمرين يساعد على شدها ويحد من ترهل الثدي ويمنحه شكلاً انثوياً.

- يمكن الاستفادة من تمرين الضغط من اجل تحسين شكل الجسم واعادة تشكيله بطريقة سليمة، وذلك عن طريق تقوية عضلات الاكتاف والذارعين والكتفين.

- يساهم هذا التمرين في شد عضلات البطن والمعدة.

- يعمل على تقوية عضلات الساعدين حيث يرتكز اداؤه الى حد كبير عليهما.

- من فوائده ايضاً انه يقوي عضلات الظهر العلوية والسفلية.

- يمكن اللجوء الى هذا التمرين ايضاً من اجل حرق الدهون وزيادة قوة عضلة القلب ونشاطها.

افضل تمارين الضغط للنساء

بعد التعرف على فوائد البوش اب النساء، لا بد من معرفة بعض انواع هذا التمرين الاكثر شيوعاً.

تمرين الضغط للفتيات

1 يتم الركوع مع وضع الركبتين على الارض والاستناد على راحتي اليدين.

2 يتم انزال الجسم الى اسفل مع ابقاء الظهر مستقيماً.

3 تكرر هذه الحركة 10 مرات او 15 مرة.

تمرين البوش اب على سطح افقي



1 يجب اولاً احضار كرسي او طاولة وتثبيت راحتي اليدين على حافتها.

2 يجب ابعاد القدمين عن الكرسي او الطاولة قدر الامكان.

3 يتم بعد هذا ممارسة تمرين البوش اب من خلال الضغط على راحتي اليدين والقدمين وعضلات الجسم. ومن المفيد تكرار هذه الحركة من 15 الى 20 مرة.

الضغط مع التصفيق

1 يتم الركوع مع تثبيت الركبتين وراحتي اليدين على الارض.

2 يجب رفع الجسم الى اعلى ثم رفع اليدين والتصفيق بسرعة. تستعاد الوضعية الاساسية وتكرر الحركة من 10 الى 15 مرة يومياً للحصول على افضل نتيجة.



تمرين الضغط العنكبوتي



1 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب اخذ وضعية البوش اب اي تثبيت الجسم على الركبتين وراحتي اليدين.

2 يتم في هذه الحالة رفع احدى الركبتين قدر الامكان في اتجاه الذراعين.

3 يحب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان. بعد هذا يجب استعادة الوضعية الاساسية وتكرار الحركة بواسطة القدم الاخرى. ومن المفيد ممارسة التمرين من 10 الى 15 مرة يومياً.

تمرين بوش اب بقبضة اليد



1 يتم في هذه الحالة الركوع مع اسناد الجسم على الركبتين والساعدين وقبضتي اليدين.

2 وبعد هذا يمكن القيام بالتمرين نزولاً وصعوداً 10 مرات.



اضرار البوش اب للنساء والبنات



من اجل الحصول على فوائد البوش اب للنساء والبنات، يجب اولاً الحرص على ممارسته بالطريقة الصحيحة. ولهذه الغاية لا بد من الاستعانة بمدربة محترفة منعاً لارتكاب هذه الاخطاء التي تسبب الضرر.

- القيام بتمرين الضغط مع النظر الى اسفل. فمن الافضل توجيه النظر الى الامام.

- ممارسة التمرين بسرعة ما يسبب حدوث الاصابات.

-عدم التنفس بانتظام اثناء القيام بالضغط.

- عدم ابعاد اليدين احداهما عن الاخرى حيث تصبحان موازيتين للكتفين.



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