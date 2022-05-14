الرجيم السريع للتخسيس والقضاء على الدهون في سرعة قياسية

بيروت - نادين محمد - الجميع دون استثناء مُعرّض لزيادة الوزن خصوصاً أنّ عمليات الأيض تصبح أبطأ في الجسم نتيجةً لعدّة عوامل، مثل قلّة النّشاط البدني ونقصان كتلة العضلات، ممّا يؤدّي إلى تراكم الدّهون الّتي يصعب التّخلص منها. ومع ذلك، فإنّ معظم مكملات حرق الدهون، في الأسواق إمّا غير آمنة أو غير فعّالة، ولحسن الحظ ، ثبت أنّ العديد من الأنظمة الغذائية تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعزز خسارة الوزن وحرق الدهون. في الآتي، تُقدم لك "الجميلة"، الرجيم السريع لتتخلّصي من الوزن الزائد في ثلاثة أيام فقط، وفي الوقت نفسه تتمتعين بجسم متناسق وجميل.

رجيم التخسيس في ثلاثة أيام فقط

يتكون رجيم الثلاثة أيام من ثلاث وجبات رئيسية ويومية، وهي متمثلة في الإفطار والغداء والعشاء، ووجبتين من السناك ويتم تناولها ما بين الوجبات. مع الإكثار من شرب الماء يومياً، وعدم تكرار هذا الرجيم مرة أخرى. ويُوصى بعدم إتباع هذا الرجيم لمن يعاني من أمراض مزمنة كالكبد أو الأنيميا والسيدات الحوامل والسيدات التي بفترة الرضاعة.

وجبات رجيم التخسيس في ثلاثة أيام فقط

اليوم الأول:

قبل الإفطار: كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من العسل ونصف حبة من الليمون، أو بعض قطرات من أي فاكهة تحوي فيتامين سي، ويمكن استخدام خل التفاح، وتناول ملعقة واحدة فقط يومياً من السكر فهي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها طوال اليوم.

الإفطار: قطعة من الجبن القريش أو من الجنة الفيتا فهي خالية من الدسم، مع حبة او حبتين من البيض المسلوق بالإضافة إلى حبة واحدة الخيار، وكوب واحد فقط من القهوة دون سكر ومعها ربع كوب من الحليب الكامل الدسم.

السناك: ثمرة واحدة من الخيار مع كوب من القهوة مضافاً إليه ربع كوب آخر من الحليب الكامل الدسم بدون سكر.

الغداء: علبة واحدة فقط من التونة خالية تماماً من الزيت مع طبق من سلطة الخضروات مثل الجرجير والفجل والخيار والخس وكل الخضروات الورقية والابتعاد عن البصل والجزر والطماطم فهي تحتوي على السكريات.

السناك: كوب واحد من الأعشاب كالنعناع أو اليانسون.

العشاء: كوب واحد من الزبادي ومضافاً إليه نصف حبة من الليمون، مع ثمرة واحدة من الخيار.

اليومان الثاني والثالث:

يُكرّر متتبع الرجيم تناول الوجبات الثلاث السابقة، وعند الشعور بالإرهاق، يُسمح بتناول ثمرة من التمر في اليوم.

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