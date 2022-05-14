شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "سرطان الأنف".. تعرف على علامات وأسباب المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي وأورام المخ وسرطان الحلق منتشر للغاية، لكن هل سمعت من قبل عن سرطان الأنف؟ وهي أورام يمكن أن تتطور في أنفك، والأسباب هي التدخين والتعرض لغبار الخشب وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

وفقا لموقع " timesnownews "، عندما يتعلق الأمر بـأعراض سرطان الأنف، من المهم الانتباه إلى بعض الأحاسيس الشائعة التي غالبًا ما نخلط بينها وبين الحالات الأخرى أو نتغاضى عنها تمامًا.

ما هي أعراض سرطان الأنف؟

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لورم الأنف هي:

الشعور بأنف مسدود أو محتقن - على الرغم من أنه ليس من الأعراض الملموسة للمرض ضغط أو ألم خلف الأنف أو حول الأسنان العلوية نزيف في الأنف نتوء داخل الأنف أو في الفم أو في الوجه قلة حاسة الشم أو فقدانها صداع متكرر ألم في الجيوب الأنفية خدر ، وخز في الوجه ألم وفقدان الأسنان

إلى جانب ذلك، قد يشكو المرضى أيضًا من عيون دامعة أو منتفخة أو ازدواجية في الرؤية أو ضغط في الأذنين، إذا استمرت أي من هذه الأعراض لأكثر من بضعة أسابيع ، فاستشر طبيبًا حسب الأولوية.

ما هي عوامل خطر الإصابة بسرطان الأنف؟

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن النيتروزامين في السجائر هو سبب للسرطان، فعندما يدخن المرء، يمر الدخان عبر تجويف الأنف إلى الرئتين، لذلك ، كلما طالت مدة التدخين ، زادت مخاطر الإصابة بالسرطان.

ذكر تقرير تنفيذي للصحة والسلامة من عام 2012 أن بعض المهن تساهم في مخاطر الإصابة بسرطان الأنف مثل صناعة الأحذية والنجارة حيث يمكن أن يكون المرء محاطًا بمواد مسرطنة.

أيضا يساهم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أيضًا في تكوين ونمو الثآليل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.