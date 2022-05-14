هل يمكن للقهوة أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟

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القاهرة - سامية سيد - لا يمكن لمحبي القهوة أن يبدأوا يومهم دون تناول فنجان منعش، من القهوة الباردة إلى الكابتشينو إلى الإسبريسو ، تأتي القهوة بأشكالها المتعددة لإنقاذ الناس أثناء ساعات العمل أو أثناء معاناتهم من الضغوط.

كيف تؤثر القهوة على مخاطر النوبات القلبية؟

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Open Heart Journal حسبما ذكر موقع " timesnownews"، حلل خبراء من النرويج تأثير كمية وطريقة شرب القهوة الفرنسية وكيف تؤثر على الجسم، واكتشفوا أن القهوة يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول بكميات صغيرة، على الرغم من الطبيعة الدقيقة للارتفاعات ، فقد اعتُبرت النتائج مهمة بسبب الكميات الكبيرة التي يتم استهلاك القهوة فيها.

في المتوسط ​​، يتم تحضير ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا مما قد يكون له آثار سلبية على الصحة، لذلك ، ينصح بالحد من تناول القهوة الفرنسية لقدرته على زيادة مستويات الكوليسترول.

كيف تزيد القهوة نسبة الكوليسترول؟

يُعزى التأثير السلبي للقهوة على الكوليسترول إلى ثلاثة مركبات - ديتيربين ، وكافيستول ، وكهويل. بالإضافة إلى ذلك ، أثرت طريقة تحضير القهوة أيضًا على انتشار المواد الكيميائية في المشروبات. ما أثار دهشة الباحثين أكثر هو ارتفاع نسبة الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء بسبب تناول القهوة الفرنسية.

ما هي الأسباب الأخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

إلى جانب شرب القهوة الفرنسية ، يمكن أن يساهم ما يلي في زيادة الكوليسترول الضار:

تناول الكحول

التدخين

نمط حياة مستقر

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة