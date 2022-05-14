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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتجنب زيادة الوزن والحفاظ عليه.. قلل السكريات والان مع تفاصيل الخبر
نقدم فى السطور التالية العديد من النصائح الغذائية الرائعة المهمة لتجنب زيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع " healthline"، ومنها:
- الإهتمام بتناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية تعد من أهم الحيل الجيدة التي تساهم في الحصول على الوزن الصحي.
- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من الخضراوات والفواكه كالبرتقال، والخس والخيار، فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا تعمل على التخلص من الوزن الزائد لأنها تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.
- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد.
- تناول الماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة، التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم.
- قلل من تناول السكريات لأنها تتسبب في زيادة الوزن.
- أكثر من تناول المشروبات الدافئة، والتي تساهم في زيادة حرق الدهون، ويمكنك تناول الشاي الأخضر.