أفضل فطار صحي لحمايتك من الخرف.. من الشاى الأخضر للكيوي

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ويليام لي، عن "أفضل طريقة لمقاومة الأمراض المزمنة"، مثل الخرف - حالة الدماغ التي تتدهور فيها الملكات العقلية بشكل كبير، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال اكسبرس.

واقترح الطبيب "دعم أنظمة الدفاع الصحي الخمسة لدينا بالأطعمة التي نتناولها كل يوم"، بدءا من وجبة الإفطار. وقال: "هذا مثال من إفطاري هذا الصباح لتوضيح مدى سهولة ذلك":

- شاي أخضر. - خبز العجين المخمر. - كيوي.

وأشار الدكتور لي إلى أن "الشاي الأخضر ينشط جميع أنظمة الدفاع الصحي الخمسة في الجسم ويحتوي على مركبات حيوية نشطة"، أما خبز العجين المخمر المصنوع من Lactobacillus reuteri فهو "يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة لدينا".

وصرح لي: "أن مهمتي هي تعليم أكبر عدد ممكن من الناس كيف يمكنهم استخدام الطعام لتغذية صحتهم والشفاء من الداخل إلى الخارج"، وأعطى لي مثالا: "ثبت أن حبة كيوي واحدة في اليوم تقلل الضرر الذي يلحق بالحمض النووي بنحو 6% .

- الشاي الأخضر..

حقق الباحثون في العلاقة بين استهلاك الشاي وخطر الإصابة بالخرف، وتوصلوا إلى هذه الاستنتاجات، من خلال تحليل البيانات من 377592 مشاركا في البنك الحيوي البريطاني خلال فترة متابعة استمرت تسع سنوات.

أولا: كان من يشربون الشاي أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربونه.

وثانيا: "الاستهلاك المعتدل" - أي أن تناول ما بين كوب إلى 6 أكواب في اليوم - "له تأثيرات وقائية كبيرة"، حيث يكون لـ 3 أكواب يوميا "أقوى تأثير وقائي".

وثالثا: أظهر تحليل المجموعات الفرعية أن المشاركين في منتصف العمر أو الذكور استفادوا أكثر من استهلاك الشاي، وخلص المعدون إلى أن "الاستهلاك المعتدل للشاي مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالخرف".

وبالتالي يشير البحث إلى أن استهلاك الشاي يمكن أن يكون عاملا قابلا للتعديل في نمط الحياة، قد يؤثر على خطر الإصابة بالخرف.

وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، تحتاج أيضا إلى تقليل استهلاكك للأطعمة الخطرة، وتشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر وقليلة الألياف.

ويعرضك النظام الغذائي غير الصحي لخطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري. وتساهم كل هذه الحالات في زيادة خطر الإصابة بالخرف، ولتقليل خطر الإصابة بالخرف، تحتاج أيضا إلى ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي، ومن خلال الالتزام بكل خيارات نمط الحياة الصحية هذه، يمكنك الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي.