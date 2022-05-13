شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ألم الصدر وضيق التنفس من أعراض الإصابة بجلطة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلطة القلب تعد من أنواع الجلطات الأكثر شيوعا، والتي يجب توخي الحذر من بعض الأعراض لأنها تعد بمثابة جرس إنذار يفيد في التعرف على أنك تعاني من مشاكل صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبي، بعض الأعراض التي تؤكد أنك تعاني من جلطة القلب، ومنها:

- يتعرض الأشخاص المصابون بجلطة القلب بألم شديد في الصدر يصاحبه ضيق في التنفس.

- ألم في الفك أو الكتف الأيسر.

- ألم في المعدة العلوية.

- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- كثرة التعرق.

- الشعور بالقلق والتوتر.

- السعال.

- زياد ضربات القلب.

- عدم القدرة علي التركيز.



أما عن أسباب الإصابة بجلطة القلب، أشار التقرير، أن هناك العديد من الأسباب، ومنها: أما عن أسباب الإصابة بجلطة القلب، أشار التقرير، أن هناك العديد من الأسباب، ومنها:

- تراكم الكولستورل المضر على شرايين القلب.

- التدخين.

- تناول الأطعمة غير الصحية المليئة بالدهون.

- السمنة أي زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

- مرضي ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة.

- مرضى السكر لديهم فرص الإصابة العالية بجلطات القلب.