شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الكبد.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان بشكل عام يعد من الأمراض الخطيرة والخبيثة، خلال هذا التقرير سنتحدث عن نوع من أنواع السرطان وهي سرطان الكبد.

أكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن سرطان الكبد يعد من أخطر أنواع السرطان، التي يجب عدم إهمالها، حتي لا يتعرض الشخص لأي أضرار، فالإصابة بهذا المرض يكون بسبب نمو خلايا الكبد بشكل غير طبيعي، ولذا يزداد الإصابة بالكبد.

وأوضح التقرير، أن الأشخاص المصابين بسرطان الكبد يتعرضون لبعض الأعراض، ومنها فقدان الوزن غير المبرر، وعدم الرغبة في تناول الطعام، أي فقدان الشهية، والميل للغثيان والقيء، والشعور بألم شديد في البطن، وانتفاخ البطن نتيجة لتراكن السوائل بها ، بالإضافة إلى الإصابة بإصفرار الجلد والعين، وظهور الكدمات في أماكن متفرقة بالجسم، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأضاف التقرير، أنه عند القيام بإجراء سونار على المعدة يظهر تضخم في الكبد ومن هنا يبدأ الطبيب في الشك من وجود أمر غريب ويجب البحث عن هذه الأسباب حتي لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.

ومن أسباب الإصابة بسرطان الكبد، وهي الإصابة بالتهاب شديد فيه، وزيادة فرص الإصابة بالتليف في الكبد، والأشخاص الذين يتناول المشروبات الكحولية، ويعتمد علاج سرطان الكبد، على استئصال جزئي للكبد، والخضوع للعلاج الكيميائي، والعلاجات الجينية، والمناعي.