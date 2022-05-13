شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة.. اعرفها واحم نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د يعد من الفيتامينات المهمة للجسم، فإذا كنت تشعر بألم شديد في مفاصل الجسم، وألم عند الحركة أو القيام بأي نشاط بسيط، عليك القيام بقياس نسبة فيتامين د بالجسم، والتعرف إذا كنت تعاني بالفعل من نقصه أم لا.

خلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض نقص فيتامين د، وفوائده للجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

فيتامين د يقوم بامتصاص نسبة الكالسيوم في الجسم، ولذا فهو من الفيتامينات المهمة للحفاظ علي صحة العظام، وعدم نقصه يساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام، وأيضا يحد من التعرض للإصابة بهشاشة العظام، والكساح أو القيام بأي ضرر بها.

وأشار التقرير أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بنقص في فيتامين د، ومنها ألم شديد في عضلات الجسم وضعف بها، وانخفاظ كثافة العظام، وهذا يتسبب في كثرة الإصابة بكسور العظام، وهشاشة العظام، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص نسبة فيتامين د.

ولذا يجب علي الشخص المصاب بنقص في فيتامين د، عليه ضرورة القيام بالتعرض لأشعة الشمس، والذهاب للطبيب لتحديد الجرعة الجيدة لتعويض النقص الذي يعاني منه الجسم، ويتم أخذ حقن في العضل أو حبوب، كما يجب على الأشخاص تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، كالتونة والبيض والحليب.