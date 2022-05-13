شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون: الموتى يسمعونك بعد ساعات من وفاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت عدة أبحاث من أكثر من جامعة بريطانية وأمريكية تؤكد أن الموتى يسمعوننا بعد وفاتهم بساعات طويلة، ووفقا لما نشره موقع مترو، فقد نشرت دراسة تؤكد أنه عندما يتوقف قلبنا، يستمر دماغنا في العمل لبعض الوقت بعد ذلك، مما يتركنا في الأساس محاصرين في أجسادنا. ونسمع من حولنا.



الوفاة

وقال الموقع، يظل دماغنا يعمل لبعض الوقت بعد أن نموت، وفقًا لبحث جديد، ووفقا لما ذكره الدكتور سام بارنيا من كلية الطب بجامعة ستوني بروك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن المخ يكون في حالة الوعي بعد الموت من خلال فحص حالات السكتة القلبية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد، أن هناك أدلة على أن الناجين من السكتة القلبية يمكنهم سماع ما كان يحدث من حولهم وهم "ميتون" قبل "إعادتهم إلى الحياة".

قال الدكتور بارنيا لـ LiveScience: "إنهم وصفوا مشاهدة الأطباء والممرضات أثناء عملهم، ووصفوا إدراكهم للمحادثات الكاملة، والأشياء المرئية التي كانت تحدث، والتي لم تكن معروفة لهم لولا ذلك، الأمر الأكثر رعبًا من ذلك هو أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الناس قد سمعوا أنهم قد أعلنوا وفاتهم من قبل الأطباء.

في المجال الطبي، يُحسب وقت الوفاة عادةً عندما يتوقف القلب، قال الدكتور بارنيا، عندما يحدث هذا، تتوقف وظائف دماغنا "على الفور تقريبًا"، وهو يدعي أن القشرة الدماغية في دماغه، "جزء التفكير"، تبطئ أيضًا في العمل والخطوط الثابتة، لكن خلايا الدماغ يمكن أن تظل نشطة بعد ساعات من توقف القلب.

وأشار إلى أن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص توقف قلبه إلى إرسال حوالي 50% من الدم الذي يحتاجه إلى الدماغ، وهو ما يقول الدكتور بارنيا إنه كافٍ لبدء وظائفه.

وأضاف، إذا تمكنت من إعادة تشغيل القلب، وهو ما يحاول الإنعاش القلبي الرئوي القيام به، فستبدأ تدريجيًا في جعل الدماغ يعمل مرة أخرى، مضيفا، أنه كلما طالت مدة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لا تزال مسارات موت خلايا الدماغ تحدث - إنها تحدث بمعدل أبطأ قليلاً."

ووفقا لما نشرته صحيفة" The Sun " البريطانية، إن الحياة بعد الموت عندما تموت "تعلم أنك ميت لأن عقلك يستمر في العمل"، كما يدعي العلماء، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن وعيك يستمر بعد توقف قلبك عن النبض، يقترح بحث جديد أننا نعلم أننا نموت عندما نتوفى، لأن أدمغتنا تستمر في العمل لتجعلنا على دراية بما يحدث من حولنا.

كان كبار الخبراء الطبيين على خلاف دائم بشأن ما يحدث عندما يموت البشر، مع وجود أدلة غير مؤكدة على الأضواء الساطعة والومضات التي أبلغ عنها الأشخاص الذين "عادوا" سببًا لكثير من الجدل.

أكد الخبراء، إن أدمغتنا تستمر في العمل لبعض الوقت بعد الموت، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن وعيك يستمر في العمل بعد توقف قلبك عن النبض وفشل حركات جسمك، موضحا، إن هذا يعني أنك " محاصر بشكل أساسي داخل جسدك الميت بحيث لا تستطيع الحركة او الاستجابة على ما حولك مع استمرار عمل عقلك، ولو لفترة قصيرة فقط بعد الوفاة.

وكشفت الدراسة أن الناجين من السكتة القلبية كانوا على دراية بما كان يدور حولهم وهم "ميتون" قبل "إعادتهم للحياة"، والأكثر إثارة للدهشة، أن هناك أدلة تشير إلى أن المتوفى قد يسمع نفسه يعلن وفاته من قبل الأطباء.

من المعقول أن الموتى قد يسمعون موتهم..

أكد الخبير سام بارنيا، "كل هذا يعتمد على اللحظة التي يتوقف فيها القلب، تقوم دراسته بفحص ما يحدث للدماغ بعد إصابة الشخص بالسكتة القلبية - وما إذا كان الوعي يستمر بعد الموت وإلى متى - لتحسين جودة الإنعاش ومنع إصابات الدماغ أثناء إعادة تشغيل القلب.

ووفقا لما نشرته جامعة كولومبيا البريطانية يُعتقد على نطاق واسع أن السمع هو آخر حاسة في عملية الموت، الآن، تقدم الدراسة الأولى للتحقيق في حاسة السمع لدى مرضى الرعاية التلطيفية الذين اقتربوا من الموت دليلًا على أن البعض قد يظل قادرًا على السمع في حالة عدم الاستجابة، تم استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لقياس استجابة الدماغ المحتضر للصوت، قد تساعد النتائج العائلة والأصدقاء على توفير الراحة للشخص في لحظاته الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع سينس ديلى.

يُعتقد على نطاق واسع أن السمع هو آخر حاسة في عملية الاحتضار، الآن لدى باحثو جامعة كولومبيا البريطانية دليل على أن بعض الأشخاص قد يظلون قادرين على السماع أثناء وجودهم في حالة عدم الاستجابة في نهاية حياتهم.

هذا البحث، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Scientific Reports ، هو أول بحث يبحث في حاسة السمع لدى البشر عندما يقتربون من الموت.

باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG) ، الذي يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ، حلل الباحثون البيانات التي تم جمعها من المشاركين الأصحاء، ومن مرضى المسنين عندما كانوا واعين، ومن نفس مرضى المسنين عندما أصبحوا غير مستجيبين، كان المرضى يتلقون الرعاية التلطيفية في مستشفى سانت جون هوسبيس في فانكوفر.

تقول إليزابيث بلوندون، مؤلفة الدراسة الرئيسية، والتي كانت طالبة دكتوراه في قسم علم النفس في وقت الدراسة: "في الساعات الأخيرة التي سبقت الموت الطبيعي المتوقع، يدخل كثير من الناس فترة من عدم الاستجابة"، "تُظهر بياناتنا أن الدماغ المحتضر يمكن أن يستجيب للصوت، حتى في حالة اللاوعي، حتى الساعات الأخيرة من الحياة".

يمكن أن تساعد هذه الرؤية الجديدة لاستجابة الدماغ المحتضر على الصوت العائلة والأصدقاء على توفير الراحة للشخص في لحظاته الأخيرة.

راقب الباحثون استجابة الدماغ لتلك النغمات باستخدام مخطط كهربية الدماغ ووجدوا أن بعض المرضى المحتضرين استجابوا بشكل مشابه لعناصر تحكم الشباب الأصحاء - حتى عندما كانوا على بعد ساعات من الموت.

يقول لورانس وارد، الأستاذ في قسم علم النفس في جامعة كولومبيا البريطانية: "لقد تمكنا من تحديد العمليات المعرفية المحددة من المشاركين النموذجيين العصبيين بالإضافة إلى المرضى المسنين"، "كان علينا أن ننظر بعناية شديدة في بيانات المشاركين في المراقبة الفردية، لنرى ما إذا كان كل واحد منهم قد أظهر نوعًا معينًا من استجابة الدماغ.