5 خطوات مهمة لتدارك متلازمة الرأس المسطح عند الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - تعرف متلازمة الرأس المسطح، (بالإنجليزية: Flat Head Syndrome)، بأنها عبارة عن ظهور بقعة مسطحة على جانب، أو ظهر رأس الطفل الرضيع ليبدو رأس الطفل غير متماثل، إذ يظهر شكل الرأس، وكأنه متوازي الأضلاع عند ملاحظته من الأعلى.

كما يلاحظ أن رأس الطفل في أول أشهر من حياته تكون عظام جمجمته لينة، أو غير ملتحمة، ولا تتصلب إلا بعد أشهر من ولادة الطفل؛ وذلك لتسهيل عملية ولادة الطفل، وخروج رأسه.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإنه من الممكن القيام بالإجراءات الآتية لعلاج متلازمة الرأس المسطح:

1. الإسراع في تعديل وضع رأس الطفل

إذا لاحظت الأم أن رأس الطفل بدأ في التسطح، فعليها أن تُسرع في تعديل وضع نوع الطفل وتغييره بعيدًا عن المنطقة التي بدأت في التسطح، وذلك بأن تضع وسادة بجانبه حتى تمنعه من النوم على المكان الذي تسطح من رأسه مع تغيير وضع الوسادة في الجانب الآخر السليم.

على سبيل المثال إذا كان التسطح من الخلف، فيجب على الأم أن تجعل طفلها ينام على أحد الجانبين من خلال وضعه على هذا الجانب وتثبيته بوسادة، وفي اليوم التالي جعله ينام على الجانب الآخر، وهكذا.

ينصح الأطباء بتعديل وضع الأشياء التي يجب أن ينظر إليها الطفل في غرفة النوم لتجعليه يوجه نظره وبالتالي رأسه إلى مكان آخر غير المعتاد.

تزداد فرص علاج المشكلة حتى عمر 6 أشهر، لكن بعد إتمام عام يصبح العلاج صعبًا؛ لأن عظام الجمجمة تكون قد اندمجت وأصبحت أكثر صلابة.

2. الوقوف بالطفل

لعلاج متلازمة الرأس المسطح يجب تقليل فرص وضع الطفل على الفراش أو جلوسه بكرسي الطعام أو الكرسي الهزّاز لأن هذا يزيد من حدوث التسطح، ولذلك يجب أن تقوم الأم أو أي أحد من أفراد العائلة بحمل طفلها والوقوف به بقدر المستطاع خلال فترة العلاج.

3. وضع الطفل على بطنه

في حالة وضع الطفل على الفراش أو على الأرض، فيُفضل وضعه على بطنه؛ لأن هذا يُقلل من الضغط على رأسه كما أنه يُساعد في تقوية عضلات جسمه لأنه يحاول رفع رأسه وجسمه لأعلى في هذه الوضعية.

قد ينزعج الطفل في بداية الأمر من البقاء على بطنه لفترة طويلة، لكن سيعتاد عليه ويحبه، ويُنصح أن يكون في مكان غير صلب على الأرض، فهناك بعض الوسائد المخصصة لبقاء الطفل عليها بأمان.

يُفضل وضع الألعاب التي يحبها من حوله، فهي فرصة جيدة لاكتشاف المكان المحيط به، وتجنب بقاءه على المكان المسطح.

4. استخدام الخوذة الطبية

الخوذة الطبية هي خوذة يرتديها الطفل حول الرأس في حالة معاناته من تسطح شديد في الرأس، مع تعديلها باستمرار لعلاج متلازمة الرأس المسطح.

فكرة هذه الخوذة أنها تُعيد توجيه نمو الرأس لتحسين التناظر والتناسب بها، ويستمر الطفل في ارتدائها حتى تستعيد الرأس شكلها الطبيعي.

يُمكن تلخيص أبرز المعلومات عن الخوذة الطبية بما يأتي:

تُلبس 23 ساعة يوميًا ولا تقل فترة العلاج عن 4 أشهر ونصف وفقًا لشدة التسطح في الرأس.

تُتبع الإرشادات الطبية الخاصة بها وكذلك يجب اتباع تعليمات الطبيب بشأن استخدامها لضمان الحصول على أفضل نتائج.

لا تصلح للأطفال أقل من 4 أشهر، وفي نفس الوقت لا تكون فعّالة بعد مرور العام الأول من عمر الطفل.

تعيق حركة رأس الطفل بشكل طبيعي مما يُسبب له شعور بالانزعاج طوال ارتدائها، وخاصةً أنه يرتديها فترة طويلة على مدار اليوم.

5. اللجوء إلى جلسات العلاج الطبيعي

في الحالات الشديدة من تسطح رأس الطفل يُمكن علاج متلازمة الرأس المسطح باللجوء إلى جلسات العلاج الطبيعي التي تُساعد في تمديد العضلات التي أصابها ضرر في رأس الطفل.

تتم الجلسات عند طبيب مختص، كما يُمكن للأم أن تُساعد في هذا العلاج من خلال تدليك رأس الطفل برفق، وبالطريقة التي يخبرك بها الطبيب، لكن يحتاج الأمر إلى استمرارية.