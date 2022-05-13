شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يكشف تحليل البول مشاكل الكلي؟ قياس البروتين السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى تعد من أهم أعضاء الجسم، لأنها تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الصحة العامة لأن دورها تطهير الجسم، وتخلصوا من الفضلات وأيضا السموم عن طريق عملية التبول.

كما أوضح التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبي، أن الكلى من دورها التحكم في مستويات الماء والمعادن الأساسية في الجسم، فالكلى تساعد في إنتاج فيتامين د، وخلايا الدم الحمراء، والهرمونات المسئولة عن تنظم ضغط الدم، ولذا يجب إجراء تحليل البول في حالة التعرض للإصابة ببعض الأعراض ومنها:

-ارتفاع ضغط الدم.

-ظهور دم في البول.

-الإكثار من عدد مرات التبول.

-التبول بألم شديد.

-ظهور انتفاخ في اليدين والقدمين.

فهذه الأعراض تشير إلى وجود مشكلة ما في الكلي، ويجب علاجها، فهي تعد جرس إنذار يفيد في الحفاظ على صحة الكلى، هذا العضو المهم والمسئول عن التخلص من السموم المتراكمة بالجسم.

فتحليل البول يساعد في فحص البروتين وقياس نسبته في البول، وفي حالة عدم ظهور النتائج بشكل طبيعي، أي الأرقام المعترف بها، فيقوم الطبيب بإجراء التحليل مرة أخرى للتأكد من النتيجة التي ظهرت، وتحديد إذا كنت بالفعل تعاني من مشكلة في الكلي أم لا.

ويتم إجراء تحليل البول، عن طريق تجميع البول علي مدار 24 ساعة، ثم الذهاب بها للمعمل للحصول علي النتيجة بشكل دقيق، وواضح وتحديد إذا كان الشخص بالفعل يعاني من مشكلة صحية أم لا.