صحة ورشاقة

لعشاق الأسماك.. هيعالج الاكتئاب وينشط مخك ويزود تركيزك

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القاهرة - سامية سيد -  

الأسماك تعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، فتناولك له يقدم لك ولجسمك العديد من الفوائد الصحية التي ستتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "BOLDSKY"، ومنها: 

 

- الأسماك تعد الغذاء الجيد لتنشيط خلايا المخ، ويقلل من فرص التعرض لتدهور المخ، ويقلل التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر. 

- الأسماك تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3، التي تقوم في الحفاظ علي صحة القلب والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

 

- الأسماك تعمل علي علاج  الاكتئاب، والشعور بالسعادة والطموح، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الجيدة في الحصول على مزاج جيد. 

 

- يعمل السمك على علاج التهاب المفاصل، حيث إن تناولك له يحافظ على صحته وتقليل فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

 

- الأسماك تعمل على تنظيم نسب الكولسترول في الدم، لأنه منخفض الدهون، وأيضا يجعل تناوله مفيدا وصحيا بسبب أنه غني بالأوميجا3.

 

- يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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