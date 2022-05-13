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شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأسماك.. هيعالج الاكتئاب وينشط مخك ويزود تركيزك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- الأسماك تعد الغذاء الجيد لتنشيط خلايا المخ، ويقلل من فرص التعرض لتدهور المخ، ويقلل التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر.
- الأسماك تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3، التي تقوم في الحفاظ علي صحة القلب والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.
- الأسماك تعمل علي علاج الاكتئاب، والشعور بالسعادة والطموح، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الجيدة في الحصول على مزاج جيد.
- يعمل السمك على علاج التهاب المفاصل، حيث إن تناولك له يحافظ على صحته وتقليل فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.
- الأسماك تعمل على تنظيم نسب الكولسترول في الدم، لأنه منخفض الدهون، وأيضا يجعل تناوله مفيدا وصحيا بسبب أنه غني بالأوميجا3.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.