شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأسماك.. هيعالج الاكتئاب وينشط مخك ويزود تركيزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأسماك تعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، فتناولك له يقدم لك ولجسمك العديد من الفوائد الصحية التي ستتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "BOLDSKY"، ومنها:

- الأسماك تعد الغذاء الجيد لتنشيط خلايا المخ، ويقلل من فرص التعرض لتدهور المخ، ويقلل التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر.

- الأسماك تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3، التي تقوم في الحفاظ علي صحة القلب والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

- الأسماك تعمل علي علاج الاكتئاب، والشعور بالسعادة والطموح، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الجيدة في الحصول على مزاج جيد.

- يعمل السمك على علاج التهاب المفاصل، حيث إن تناولك له يحافظ على صحته وتقليل فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

- الأسماك تعمل على تنظيم نسب الكولسترول في الدم، لأنه منخفض الدهون، وأيضا يجعل تناوله مفيدا وصحيا بسبب أنه غني بالأوميجا3.

- يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.