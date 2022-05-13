ملينات طبيعية لعلاج الامساك 

بيروت - نادين محمد - تعتبر الفواكه مثل البابايا والبرتقال والبرقوق من الملينات الطبيعية الرائعة للتخلص من الإمساك ، حتى في الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من هذه الحالة. تحتوي هذه الفاكهة على كميات كبيرة من الألياف والماء، والتي تسرع من تدفق الأمعاء وتجعل تكوين البراز أسهل.

يمكن تناول هذه الفاكهة يوميًا ، بأشكالها العادية ، أوعصرها في العصائر الطبيعية أو كجزء من السلطات. يمكن أيضًا إعطاؤها للرضع والأطفال ، ولكن بكميات أقل للوقاية من الإسهال.

تعرفي على ٦ أنواع فواكه يمكنك تناولها لعلاج الإمساك:

1. البابايا

البابايا غنية جدًا بالماء والألياف، وتشتهر بقدرتها على المساعدة في عملية الهضم بشكل عام. يحتوي على كمية كبيرة من الألياف.



2. البرتقال

البرتقال غني بالمياه التي تساعد على ترطيب الأمعاء والبراز. كما أنه يوفر الكثير من تفل قصب السكر (اللب والقشر والبذور) ، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لتعزيز الهضم؛ تحتوي حبة برتقالة واحدة على حوالي 2.2 جرام من الألياف ، وهي كمية ألياف أكبر من الكمية الموجودة في شريحة واحدة من الخبز الأسمر ، على سبيل المثال.

3. البرقوق

البرقوق، الطازج والمجفف، غني بالألياف وغذاء رائع لصحة الأمعاء. تحتوي كل حبة برقوق أسود على حوالي 1.2 جرام من الألياف ، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالفوسفور والبوتاسيوم وفيتامينات ب.

4. الكرز

يحتوي الكرز على حوالي 1.5 جرام من الألياف لكل 100 جرام من الفاكهة الطازجة ، و 33 كيلو كالوري فقط ، مما يجعل هذه الفاكهة خيارًا رائعًا للنظام الغذائي العام وصحة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي هذه الكمية نفسها على 12 ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للبالغين ، لذلك فهي غنية بهذا الفيتامين أكثر من البرتقال والليمون ، على سبيل المثال.

5. الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو بارزًا في محتوى الألياف: يحتوي 100 جرام من هذه الفاكهة على حوالي 6 جرام من الألياف. كما أنها غنية بالدهون المفيدة للجسم والتي تساعد في مرور البراز عبر الأمعاء. كما أنه يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد.

6. الموز

على الرغم من أن الموز معروف بقدرته على إبطاء عملية الهضم ، إلا أن كل موزة تحتوي على 1 جرام على الأقل من الألياف. السر يكمن في أكل هذه الفاكهة عندما تنضج جدًا ، بحيث تكون أليافها متاحة بسهولة لتعزيز الهضم.



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