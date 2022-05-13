تمارين شد البطن للنساء في أسبوع

بيروت - نادين محمد - تكدس دهون البطن وظهور كرش من أكثر الأمور المحرجة لكل فتاة وامرأة، فمنطقة البطن من أسهل المناطق في الجسم قدرة على تخزين الدهون بها وكذلك منطقة الأرداف، ورغم اعتماد الكثيرات على أنظمة غذائية صارمة تجد توجه نزول الوزن يكون في مناطق الجسم إلا منطقة البطن، وهنا لا بد من ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة البطن؛ لحرق الدهون العنيدة المختزنة في منطقة البطن، كما أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على شد البطن وعلاج ترهلاتها، وإذا كنت تعانين من ذات المشكلة فسوف تقدم لك الجميلة مجموعة من التمارين الرياضية التي تنصحك بتطبيقها لشد البطن وحرق دهونها الزائدة.



طريقة ممارسة هذا التمرين

الاستلقاء على الجهة اليمنى وشبك اليدين مع بعضهما خلف الرقبة، ومن ثم رفع الساق اليُسرى للأعلى وإنزالها للأسفل عدّة مرات متتالية، بعدها يتم الاستلقاء على الجهة اليُسرى بنفس الطريقة، وتكرار التمرين مع الساق اليُمنى بنفس عدد مرّات التكرار.



تمرين ركوب الدراجة



من التمرينات البسيطة والتي تستمتع به المرأة أثناء ممارسته

طريقة ممارسة هذا التمرين

يتم بالركوب على الدراجة الهوائية وقيادتها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة يومياً.



تمرين شد وإرخاء المؤخرة

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يعد هذا التمرين من التمرينات البسيطة التي يتم ممارستها في جميع الأوقات والأماكن

طريقة ممارسة هذا التمرين

يتم بالجلوس على المقعد ومن ثم شد المؤخرة للداخل وإرخاؤها عدة مرات متتالية، ومع الوقت سيُلاحظ أنّه من أفضل التمارين القادرة على شد الأرداف بوقت قياسي قصير.



تمرين الوقوف خلف الكرسي



من التمرينات التي تساعدك على الدهون والترهلات الموجودة بالجسم

طريقة ممارسة التمرين

الوقوف خلف كرسي ذي قامة عالية، ومن ثم مسك أطرافه باليدين والبدء بمد الساق اليمنى للخلف وإنزالها على الأرض عدّة مرات متتالية، ومن ثمّ التبديل بالقدم اليُسرى وتكرار التمرين معها بنفس الطريقة وبنفس العدد.



تمرين القرفصاء



يعمل هذا التمرين على شد البطن والأرداف إضافة إلى تقوية عضلات الفخذ والتخلص من ترهلات الجلد بالبطن.

طريقة ممارسة التمرين

الوقوف مستقيماً مع إبعاد القدمين عن بعضهما بمسافة 55 سنتيمتراً تقريباً، ومن ثم مد اليدين للأمام والنزول بالمؤخرة للأسفل لحد الركبتين ومن ثم الصعود للأعلى مع شد المعدة، وتكرار التمرين من 20 إلى 30 مرة يومياً.



تمرين شد المعدة



طريقة ممارسة هذا التمرين

الاستلقاء على الظهر باستقامة، ثم تشبك اليدان وتوضعان خلف الرأس، وتثنى الركبتان، ويتم رفع الجذع للأعلى ليلامس كوع اليد اليسرى الركبة اليمنى، ثم يتمّ عكس الاتجاه فيلامس كوع اليد اليمنى ركبة القدم اليسرى، مع شد المعدة، ويُكرّر التمرين عشر مرات.