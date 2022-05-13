شكرا لقرائتكم خبر عن الجمع بين أدوية ارتفاع ضغط الدم والإيبوبروفين يسبب الجفاف ومضاعفات بالكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الأدوية على العديد من العناصر الكيميائية ويجب فهم كيفية تفاعلها داخل فسيولوجيا الجسم قبل الجمع بين أي دواءين.الجمع بين بعض الأدوية يمكن أن يصيب الكلى بشكل دائم كما هو موصوف بشكل شائع ارتفاع ضغط الدم قد يكون الدواء ضارًا بالاشتراك مع الإيبوبروفين، حسب دراسة ذكرت في مجلة "sciencedaily".

توصلت الدراسة الجديدة إلى أن إيبوبروفين المسكن الشائع بدون وصفة طبية يشكل مزيجًا خطيرًا مع بعض الأدوية الشائعة لارتفاع ضغط الدم.

يحذر الفريق من أن العديد من الأشخاص يتعاطون على الأرجح هذا المزيج من الأدوية دون أن يدركوا حتى الضرر الذي يمكن أن يسببه.

عادة ما توصف مدرات البول ومثبطات RSA معًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي متوفرة تحت أسماء تجارية دوائية مختلفة، وتتوفر مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين دون وصفة طبية في معظم الصيدليات والمتاجر ذات العلامات التجارية الشهيرة.

الأدوية التي يمكن أن تصنع كوكتيلًا مميتًا عن طريق الخطأ:

قالت أنيتا لايتون، أستاذة الرياضيات التطبيقية في مركز أبحاث واترلو كندا: "مدرات البول هي عائلة من الأدوية التي تجعل الجسم يحتوي على كمية أقل من الماء، ويعتبر الجفاف عاملاً رئيسياً في إصابة الكلى الحادة ، ثم يضرب الأيبوبروفين الكلى بهذه الضربة الثلاثية، إذا كنت تتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم هذه وتحتاج إلى مسكن للألم ، ففكر في عقار الاسيتامينوفين بدلاً من ذلك."

يظهر البحث تحت عنوان "تحديد عوامل الخطر لإصابة الكلى الحادة الثلاثية" في مجلة Mathematical Biosciences.