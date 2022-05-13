صحة ورشاقة

على ماذا يدل التعب بعد الاستيقاظ؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كثيراً ما نعتقد أن الإجهاد البدني وقلة النوم هما السببان الوحيدان للشعور بالتعب، مع العلم أن هذا العرض المزعج قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالسكري.

حيث أن الشعور بالتعب عند الاستيقاظ من النوم أو في منتصف اليوم، دليلاً قاطعاً على أن الشخص مصاباً بمرض السكري، خاصةً إذا جاء مصحوباً بالرغبة في تناول الطعام.

ويُحذَّر من التهاون في علاج مرض السكري، حيث أن اضطراب نسبة السكر بالدم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، قد يسفر عن الإصابة بمضاعفات مميتة، أبرزها السكتات الدماغية.

وهناك أعراض شائعة أخرى يمكن الاستدلال منها على الإصابة بالسكري، وتشمل:

1. كثرة التبول.

2. الشعور بالعطش الشديد.

3. ضبابية الرؤية.

4. حكة الجلد، خاصةً بالأعضاء التناسلية.

5. الالتهابات الجلدية.

6. بطء التئام الجروح.

7. فقدان مفاجئ للوزن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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