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شكرا لقرائتكم خبر عن من الكولاجين إلى تقوية العظام ..اعرف الفوائد الصحية للجرجير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجرجير غالبًا ما يستخدم كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكنك تناوله نيئًا أو مطبوخًا، فالجرجير غني بالمغذيات مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".
بعض الفوائد لإضافة الجرجير إلى نظامك الغذائي:
1-غني بفيتامين ك:
يوفر كوب واحد من الجرجير أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K. ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد في صحة العظام وتجلط الدم، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر.2- يساعد في إنتاج الكولاجين:
الجرجير غني أيضًا بفيتامين سي، وهو مهم لإنتاج الكولاجين لتأثيره على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.
3-غني بمضادات الأكسدة:
تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.4- أكثر الخضراوات كثافة بالمغذيات:
في عام 2014 ، تم تصنيف الجرجير على أنه أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات ،تم إنشاء القائمة بناءً على كمية القيمة اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية ، وتصدر الجرجير المخططات بدرجة مثالية.
5 - يدعم جهاز المناعة:
بفضل المستويات العالية لفيتامين C ، قد يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ،التي تعزز استجابة الجسم المضاد.
6- مفيد في الحمل:
نظرًا لأن حمض الفوليك وفيتامين B9 موجود في الجرجير ، فهو خيار غذائي رائع للحوامل إن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يحمي من العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة ، ويدعم الصحة العامة للأمهات الحوامل .