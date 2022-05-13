شكرا لقرائتكم خبر عن من الكولاجين إلى تقوية العظام ..اعرف الفوائد الصحية للجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجرجير غالبًا ما يستخدم كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكنك تناوله نيئًا أو مطبوخًا، فالجرجير غني بالمغذيات مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

بعض الفوائد لإضافة الجرجير إلى نظامك الغذائي:

1-غني بفيتامين ك:

يوفر كوب واحد من الجرجير أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K. ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد في صحة العظام وتجلط الدم، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر.

2- يساعد في إنتاج الكولاجين:

الجرجير غني أيضًا بفيتامين سي، وهو مهم لإنتاج الكولاجين لتأثيره على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.

3-غني بمضادات الأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

4- أكثر الخضراوات كثافة بالمغذيات:

في عام 2014 ، تم تصنيف الجرجير على أنه أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات ،تم إنشاء القائمة بناءً على كمية القيمة اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية ، وتصدر الجرجير المخططات بدرجة مثالية.

5 - يدعم جهاز المناعة:

بفضل المستويات العالية لفيتامين C ، قد يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ،التي تعزز استجابة الجسم المضاد.

6- مفيد في الحمل:

نظرًا لأن حمض الفوليك وفيتامين B9 موجود في الجرجير ، فهو خيار غذائي رائع للحوامل إن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يحمي من العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة ، ويدعم الصحة العامة للأمهات الحوامل .