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من الكولاجين إلى تقوية العظام ..اعرف الفوائد الصحية للجرجير

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القاهرة - سامية سيد - الجرجير غالبًا ما يستخدم كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكنك تناوله نيئًا أو مطبوخًا، فالجرجير غني بالمغذيات  مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

 

بعض الفوائد لإضافة الجرجير إلى نظامك الغذائي:

 

1-غني بفيتامين ك:
 

يوفر كوب واحد من الجرجير أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K.  ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد في صحة العظام وتجلط الدم، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر.

2- يساعد في إنتاج الكولاجين:

الجرجير غني أيضًا بفيتامين سي، وهو مهم لإنتاج الكولاجين لتأثيره على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.

 

3-غني بمضادات الأكسدة:
 

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

4- أكثر الخضراوات كثافة بالمغذيات:
 

في عام 2014 ، تم تصنيف الجرجير على أنه أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات ،تم إنشاء القائمة بناءً على كمية القيمة اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية ، وتصدر الجرجير المخططات بدرجة مثالية.

 

5 - يدعم جهاز المناعة:
 

بفضل المستويات العالية لفيتامين C ، قد يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ،التي تعزز استجابة الجسم المضاد.

 

6- مفيد في الحمل:
 

نظرًا لأن حمض الفوليك وفيتامين B9 موجود في الجرجير ، فهو خيار غذائي رائع للحوامل  إن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يحمي من العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة ، ويدعم الصحة العامة للأمهات الحوامل .

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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