شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غير صحية تزيد الرغبة في تناول السكر.. منها المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تكون جائعًا، فإن أسهل ما يمكنك فعله هو الحصول على الوجبات الخفيفة التي تأتي معبأة مسبقًا بأغلفة سهلة، وفي معظم الأحيان لا تكون صحية للغاية، عندما تشتهي شيئًا حلوًا ، فمن السهل إخراج سلعة عالية المعالجة من الغلاف ، لكن هل يرضي رغباتك الشديدة أو يزيد الأمر سوءًا؟ فالطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يرسل نسبة السكر في الدم بسرعة لأعلى ولأسفل، ثم يرسل إشارة لجسمك للبحث عن المزيد، تقوم الأطعمة السكرية أيضًا بإفراز مواد كيميائية "تشعرك بالرضا" في الدماغ مثل الدوبامين والتي تجعلك ترغب في الاستمرار في تناولها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - حبوب الإفطار السكرية:

بينما يعتقد الكثير منا أنه من الصحي أن نبدأ يومنا بحبوب الإفطار أو حتى وجبة خفيفة من الحبوب لزيادة الطاقة ، فإن العديد من الحبوب محلاة بالسكر ، ولا تحتوي على ألياف أو بروتين، ونتيجة لذلك، فإنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، تقترح إذا كنت ترغب في تناول حبوب الإفطار كوجبة خفيفة أو في الصباح، فحاول تناول وجبة تحتوي على 3 جم على الأقل من الألياف مع أقل قدر ممكن من السكر المضاف، أو يفضل عدم إضافة السكر.

2 – المشروبات الغازية:

إن تناول الأطعمة السكرية يجعل جسمك معتادًا على المذاق الحلو، لذلك إذا كنت معتادًا على تناول مشروب غازي مع وجبتك يوميًا، وتخطت ذلك، فسوف يتوق جسمك إلى هذا السكر، فالمشروبات الغازية والسكرية الأخرى تفتقر إلى العناصر الغذائية وهي سكر نقي، ستهضم السعرات الحرارية السائلة على الفور ، وبالتالي ستشتهي المزيد من السكر بعد تناول مشروب غازي كبير.

3 - وجبات خفيفة سكرية:

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالحلوى في محفظتك أو سيارتك لتناول وجبة خفيفة ، فقد لا تكون هذه هي أفضل فكرة، هذا الاندفاع من السكر يتم هضمه بسرعة ويعود جسمك على كل تلك الحلاوة، إذا كنت تريد وجبة خفيفة أفضل لك ، قم بإقران الفواكه المجففة الحلوة مع المكسرات في مزيج محلي الصنع ستعمل الدهون والبروتينات الموجودة في المكسرات على إبطاء هضم السكر وتجعلك أكثر إشباعًا.

4 - وجبات خفيفة مالحة:

على الرغم من أن الوجبات الخفيفة السكرية هي القاسم المشترك للتأكيد على الرغبة الشديدة في تناول السكر ، فإن الوجبات الخفيفة المالحة مثل الرقائق والمعجنات هي أيضًا منافسة، هذا لأنها مصنوعة في الغالب من الكربوهيدرات البسيطة ويمكن أن تؤدي إلى تناولها بكثرة.

اختر وجبات خفيفة ذات جودة أفضل تحتوي على البروتين للمساعدة في استقرار نسبة السكر في الدم مثل المكسرات المقترنة بالفواكه ، أو الجبن المقترن بمقرمشات الحبوب الكاملة ، وسوف تساعدك على الشعور بالرضا وتفريع الفجوة حتى الوجبة التالية.