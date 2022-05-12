شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة تساعد في تدفق الدورة الدموية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجود دورة دموية جيدة أمر مهم لأن جسمك يحتاج إلى تدفق الدم من خلاله، يحمل الدم الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجة الجسم، ويأخذ ثاني أكسيد الكربون وفضلات الأنسجة بعيدًا عنها، وهو ضروري لاستمرار الحياة وتعزيز صحة جميع أنسجة الجسم، على الرغم من أن الدم ضروري، إلا أنه في بعض الأحيان لا يتدفق الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب عوامل مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري، هناك طرق لمساعدة الدورة الدموية تتضمن تناول مشروبات وأطعمة معينة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - البنجر:

تحتوي خصائص الطاقة المتزايدة من البنجر على النترات الطبيعية وهي مواد كيميائية طبيعية توجد في التربة والهواء والماء وتستخدم كمضافات غذائية لوقف نمو البكتيريا ولتعزيز نكهة ولون الأطعمة، تساعد هذه النترات في تحسين الدورة الدموية عند تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم ، مما يساعد الأوعية الدموية على التمدد.

2 - خضراوات مع أعشاب وتوابل:

أن أولئك الذين يتطلعون إلى مساعدة الدورة الدموية يحتاجون إلى التركيز على الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم الغذائي ( DASH ) ، لأنه مصمم لخفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يوصي نظام DASH الغذائي بتناول 4 إلى 5 حصص من الخضار يوميًا، الخضار غنية بالعناصر الغذائية ولا تحتوي على الصوديوم ، وهو عامل مشترك في ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الدورة الدموية غير الصحية، ، تذكر أن تتبل الخضار بالأعشاب والتوابل بدلاً من الملح.

3 - عين الجمل:

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وقد ثبت أن الجوز يساعد في خفض ضغط الدم الذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم، وهو مصدر جيد لفيتامين E ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في وظيفة البطانة " إطلاق المواد التي تتحكم في ارتخاء الأوعية الدموية وتقلصها بالإضافة إلى الإنزيمات التي تتحكم في تخثر الدم ، ووظيفة المناعة ، والتصاق الصفائح الدموية " تساعد وظيفة البطانة على التوسيع غير المناسب للأوعية الدموية.

4 - الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم:

إحدى توصيات حمية داش هي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، توفر لك الفواكه مثل التمر والموز والتوت والأفوكادو الكثير من البوتاسيوم .

يقترح DASH تناول 4 إلى 5 حصص يوميًا على نمط الأكل هذا، مع حصة من فاكهة متوسطة الحجم أو نصف كوب مقطوع أو كوب واحد من التوت أو ربع كوب من الفاكهة المجففة.

5 - الالبان منخفضة الدسم:

حمية داش تقول إن الكالسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، إن تناول 3 حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا يمكن أن يساعد في إمدادك بالكالسيوم الذي تحتاجه، الحصة تعتبر كوبًا واحدًا من الحليب أو الزبادي قليل الدسم .