شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة والجلوس فى الشمس يضر جلدك.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة والتحذير من موجات حر شديدة، يتوجه العديد من الأشخاص إلى الشواطئ لأخذ حمام شمسي والنزول للبحر وحمامات السباحة، ولا يدركون كثيرًا كيف يمكن أن يساهم الجلوس في الشمس لفترة طويلة في تعرضهم لـ مخاطر الاصابة بسرطان الجلد.

ما هي عوامل الخطر الإصابة بسرطان الجلد؟

مخاطر سرطان الجلد عديدة، ويوصي الخبراء بمراقبة عوامل الخطر، وفقا لموقع " healthy" ومنها:

أنواع البشرة .

لون البشرة، حيث يتمتع الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بحماية أكبر من المرض.

عوامل الخطر الهامة الأخرى هي:

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد . وجود الكثير من الشامات. الحصول على بشرة عادلة. تاريخ من حروق الجلد السهلة والمتكررة. التعرض المفرط للشمس. مشاكل في جهاز المناعة. تناول الأدوية المثبطة للمناعة.

كيف تحمي نفسك من مخاطر الاصابة بسرطان الجلد؟

من أفضل الطرق لتجنب خطر الإصابة بسرطان الجلد هو وضع كريم واقي من الشمس، الذي يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويوفر حماية أكبر ضد حرق الأشعة فوق البنفسجية لأنها يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والسرطان.

ومن الأهمية حماية الأطفال من تلف الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس، حيث إن أعراض التلف لا تظهر إلا بعد سنوات عديدة، يوصى باستخدام واقي الشمس بعامل حماية SPF50 للأطفال الرضع والأطفال ذوي البشرة الفاتحة.