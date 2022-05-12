شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تقدم السن.. 5 أسباب تؤدي لتدلي الجفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعتقد البعض أن السبب في تدلى الجفون هو التقدم في العمر، ولكن حقيقة الأمر أنه قد يكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض التي يجب التعرف عليها لتوخي الحذر، والعلاج.

فمن المهم استشارة خبير رعاية صحية متخصص في العيون للحصول على نظرة احترافية للحالة لتجنب أي تشخيص غير صحيح، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز وأهم أسباب الإصابة بتدلي الجفون.

أسباب تدلي الجفون

وفقا لموقع " healthline" فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تسبب تدلي الجفون:

-التهاب العين:

استمرار إصابة بالتهاب العين يمكن أن يؤدي إلى تدلي الجفون، ويمكن أن يحدث هذا بسبب التورم ويمكن علاجه بضغط بارد أو مرهم.

-ورم دماغي:

إذا تبع جفونك المتدلية صداع مستمر ، ودوار ، ومشاكل في الرؤية ، وما إلى ذلك ، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المخ.

-مشاكل في العضلات:

يمكن أن تتسبب المشكلات المتعلقة بالعضلات في إضعافها بمرور الوقت مما يجعلها عرضة للحركات اللاإرادية مثل تدلي الجفون.

-متلازمة هورنر:

تُعرف أيضًا باسم شلل العين، ويمكن أن تؤدي متلازمة هورنر إلى مسار عصبي مسدود على جانبي الدماغ مما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الوجه والعين، و يمكن أن يتسبب هذا أيضًا في تدلي الجفون.

-الحالات العصبية:

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات العصبية إلى تلف الأعصاب الذي يمكن أن يتسبب في حركة لا إرادية للجفون، هذا يمكن أن يسبب لهم أيضا التدلى.