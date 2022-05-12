شكرا لقرائتكم خبر عن الحلويات في الطب القديم قبل الطعام للهضم الجيد.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تناولك لوجبة الغداء الصحية، يشتهي الكثيرون تناول الحلويات، لزيادة الطاقة والحيوية بالجسم، ولتذوق طعم مميز بعد تناولك للطعام والمسبكات، الحلويات تعد من الأطعمة الأساسية للكثيرين.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع "THEHEALTHSITE"، أن الطب القديم، وخاصة الهندي نصح بتناول ملعقة من الحلويات قبل الوجبة، من أجل امتصاص أفضل للعناصر الغذائية والهضم الجيد.

لماذا يجب أن يأكل المرء الحلويات قبل الوجبة؟

-من المعروف أن تناول الحلوى قبل الوجبة ينشط حاسة التذوق.

-الحلويات غنية بالسعرات الحرارية ولهذا تستغرق وقتًا أطول للهضم.

-تناول الحلويات قبل الوجبة يؤدي إلى إفراز هرمونات الجهاز الهضمي في الجسم.

-تناول الحلويات بعد الوجبة يمكن أن يعيق عملية الهضم الطبيعية وقد يسبب عسر الهضم.

-قد يؤدي تناول الحلوى بعد الوجبة أيضًا إلى إحداث غازات وانتفاخ.

فوائد التخلى عن الحلويات

1.انخفاض مستويات السكر بالدم المرتفع وضبط عمل هرمون الأنسولين بشكل طبيعى.

2.خسارة الوزن من أهم الفوائد، نظرا لأن السكر الزائد يتحول إلى دهون مخزنة تسبب الوزن الزائد.

3.استعادة صحة بشرتك واختفاء حبوب الشباب لأن السكر يسبب التهابات بالجلد الامر الذى ينعكس على صحة البشرة وتأخر ظهور التجاعيد .

4.تحسين جودة نومك، فبعد مرور أسابيع من هذا القرار ستجد نومك اعمق، لأن السكريات تؤثر على جودة النوم.

5.تحسين طاقتك وقدرتك على ممارسة مهامك اليومية دون الشعور بالارهاق المستمر والإجهاد.