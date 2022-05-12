شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تزايد إصابات كورونا فى 70 دولة وانخفاض الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له، إن لحالات المبلغ عنها عنها نتيجة كورونا تتناقص الآن على مستوى العالم، ولكن من المضلل الاعتقاد بأن هذا الوباء قد انتهى مؤكدا: "لم ينته الوباء في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان".

وأضاف تتزايد الحالات في أكثر من 70 دولة، وفي الوقت نفسه تتدهور معدلات الاختبار على مستوى العالم.وأكد أنه ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لا يزالون غير محصنين، يجب أن نستمر في دعم جميع البلدان للوصول إلى 70% في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مضيفا، لقد تحسنت إمدادات اللقاحات، ولكن لم يواكب الاستيعاب.

وأوضح، بالمثل، تواجه خطة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتأهب والاستعداد والاستجابة الاستراتيجية، وخريطة طريقنا الشاملة لإنهاء الوباء، عجزًا قدره مليار دولار أمريكي.

وتابع:"أشكر الرئيس بايدن لإعلانه أن الولايات المتحدة سترخص العديد من التقنيات المبتكرة، وأرحب بإعلان الأمس عن مبادرة العاملين الصحيين العالمية الجديدة التي تبلغ تكلفتها مليار دولار".

وقال، في جمعية الصحة العالمية هذا الشهر، ستقدم منظمة الصحة العالمية خطة لتعزيز الهيكل العالمي للتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها والقدرة على الصمود، ويشمل ذلك إنشاء صندوق وسيط مالي لدعم الوصول العادل إلى أدوات إنقاذ الحياة في مواجهة الأوبئة في المستقبل.

ويطالب بالآتى:

أولاً: ندعو إلى التزامات سياسية لتعزيز التطعيم والاختبار والعلاج في البلدان.

ثانياً: الاستثمار في الإنتاج المحلي.

ثالثًا: ندعو إلى التزامات مالية لتمويل وتوفير أدوات كورونا" ACT "، وخطة الاستعداد الاستراتيجي والاستعداد والاستجابة لمنظمة الصحة العالمية بالكامل.

رابعًا: ندعو إلى الالتزام السياسي بدعم صندوق الوساطة المالية، وبنية جديدة للأمن الصحي العالمي.