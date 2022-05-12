شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير السلالتين الفرعيتين لأوميكرون على الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء كورونا يظهر العديد من السلالات الخاصة بهذا الفيروس، ومنها بيتا، ومتغير دلتا، وآخرها أوميكرون، الذي ظهر منه متغيرات أخرى وهي "BA.1 و BA.2".

ومؤخرا ظهر متغيران جديدان لأوميكرون وهما " BA.4 و BA.5"، ونشر تقرير في موقعى " nbcnews." و " globalnews"، أنه بعد اكتشاف هذين المتغيرين، ثبت أن أحد أعراضهما قد تصيب جهة قريبة من المخ، وذلك ما أشار إليه عالم الأوبئة البريطاني، تيم سبيكتور، ولكن هذه الأعراض لا تشكل خطرا أو مستويات مقلقة من هذين السلالتين الفرعيتين، ولكن يجب توخي الحذر من هذه الأعراض.

وأكد عالم الأوبئة، أن جنوب إفريقيا تشهد زيادة سريعة في الإصابات بمتغير "BA.4 و BA.5"، وكانت الأعراض المصاحبة لهذه المتغيرات هي فقدان حاسة الشم وحدوث طنين في الأذن وهذا العارض يكون له تأثير عند الإصابة بسبب قرب الأذن من المخ.

وقد قام عالم والأوبئة وفريقة العلمي بإجراء مسحة علي الأشخاص الذين أصيبوا بمتغير أوميكرون الجديد، واكتشفوا أن 19% من المصابين يعانون من مشاكل في الأذن نتيجة للإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون "BA.4 وBA.5"، وثبت أنهم يعانون من رنين وضوضاء في الأذنين، ولذا يجب على المصابين الذهاب للطبيب الخاص بهم للعلاج والحد من التعرض لطنين الأذن باستمرار.