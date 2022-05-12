عصائر الخضروات لإنقاص الوزن بطريقة صحية

بيروت - نادين محمد - تعد الخضروات مليئة بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تجعل تناولها صحيًا ومفيداً لتخسيس الوزن.

في حين أن العصائر تعد مغذية، فإنها تفتقر إلى البروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأخرى. لذلك، لا تستهلكي عصائر الخضار فقط. أو اتباع حمية عصائر الخضروات لأكثر من يومين.

يجب أيضاً إضافة المكسرات، والبذور، والفواكه، والحبوب الكاملة، والمصادر أو البروتين إلى جانب عصير الخضار لتحقيق إنقاص الوزن بشكل صحي.

1. عصير الخيار

عصير الخيار هو مشروب بارد يروي العطش ومنعش. يعمل كمدر طبيعي للبول، ويزيل السموم والخلايا الدهنية من الجسم. تناول كوب من عصير الخيار قبل كل وجبة يكبح شهيتك.

2. عصير الكرفس

يمكن أن يساعدك تناول عصير الكرفس يومياً على التخلص من الوزن الزائد من جسمك. يقلل من إجمالي السعرات الحرارية، وبالتالي يقلل الوزن. يقلل عصير الكرفس من السيلوليت والانتفاخ من خلال العمل كمدر للبول. كما يمنع الإمساك.

3. عصير الجزر

يعتبر عصير الجزر الطازج مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية. تعزز المستويات المتزايدة من الألياف الغذائية مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، مما يساعد على تقليل الدهون في الجسم. لا يساعدك الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر على إنقاص الوزن بمعدل أسرع فحسب، بل يقوي أيضاً آلية الدفاع عن النفس في جسمك. استهلاك كوب من عصير الجزر بعد ممارسة التمارين الرياضية يمنع الإحساس بالجوع.



4. عصير الكرنب

الملفوف من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية للغاية، ويمكن أن يمنع إحساسك بالجوع لفترة أطول. إن التركيزات العالية لفيتامين C والأنثوسيانين في عصير الملفوف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. تناول عصير الملفوف قبل أو بعد الوجبات، كوجبة خفيفة صحية أو كبديل للوجبات. يتحكم عصير الملفوف أيضاً في الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو المالحة.

5. عصير الشمندر

يعتبر عصير الشمندر إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن. لا يحتوي على دهون أو كوليسترول ومليء بالعناصر الغذائية. يعتبر عصير البنجر مصدراً جيداً للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تحارب الدهون عن طريق الحفاظ على وظيفة الأمعاء السليمة.

6. عصير القرع المر

إن عصير القرع المر ليس شيئاً يرغب معظم الناس في تناوله ومع ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تعمل على إزالة السموم من الجسم تماماً، وتحسين الهضم، وزيادة التمثيل الغذائي، وتعزيز فقدان الوزن، ومنع تراكم الخلايا الدهنية الزائدة في الجسم.

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