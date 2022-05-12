شكرا لقرائتكم خبر عن فى الويك إند .. 4 عادات تفسد خطتك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عطلات نهاية الأسبوع هي أكثر الأوقات المميزة والتي ينتظهرها الجميع، لأن خلالها يرتاح الجسم والعقل بعد ساعات عمل أو دراسة أو أنشطة طويلة، فإذا كنت من متبعي الحميات الغذائية الهادفة للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد، فلا تتردد في التعرف علي بعض العادات الخاطئة، التي تقوم بها وتتسبب في عدم إنقاص الوزن، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

عادات نهاية الأسبوع الضارة

هناك بعض عادات نهاية الأسبوع يمكن أن تخرب أهداف اللياقة البدنية وفقا لموقع " webmd":

1. التخلي عن ممارسة الرياضة

يوصي الخبراء باختيار روتين منتظم للياقة البدنية، في محاولة للاسترخاء، غالبًا التخلى عن القيام بالأنشطة البدنية للأيام التي يمكن أن تكون ضارة على المدى الطويل.

2. أنت تمارس الكثير من التمارين:

بقدر أهمية ممارسة الرياضة، من المهم بنفس القدر الحفاظ على روتين تمرين مناسب في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى إجهاد الجسم وتعريضه لخطر التلف والإصابة.

3. تأكل بلا تفكير:

جميعنا نتناول العديد من أصناع الطعام غير الصحية خلال نهاية الأسبوع، ولكن هذا الأمر يعرضك لزيادة الوزن ، ولذا تخلي عن هذا الأمر.

4. النوم كثيرًا أو قليلا:

غالبًا ما تكون الراحة وإتمام الأعمال المنزلية من أولويات الناس في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك ، فإن الراحة كثيرًا أو أقل من اللازم يمكن أن تعرقل التخلص من الوزن الزائد.