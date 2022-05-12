شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية بشرتك من الجفاف خلال ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات حرارة الطقس والتعرض لفترات طويلة إلى أشعة الشمس من الأمور المسببة للإصابة بالبقع الداكنة، والظهور بمظهر غير جيد، والسبب تأثير أشعة الشمس على البشرة والجلد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح للوقاية من تأثير أشعة الشمس، وذلك وفقا لموقع "webmed" .

وأشار التقرير إلى أن التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس يعد من الحيل غير الصحية، والمسببة للتعرض لحروق الشمس، والإصابة بجفاف الجلد، وزيادة فرص ظهور تجاعيد وتغير لون البشرة، وهذه الأضرار لا تعنى عدم التعرض لأشعة الشمس، بل يجب عليك التعرض لها فى أوقات محددة.

وقدم التقرير العديد من النصائح والطرق الصحية، للحفاظ علي صحة البشرة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

- عند الاضطرار للتعرض لأشعة الشمس، فعليك استخدام الكريم الواقي، وابتعد عن التعرض لأشعة الشمس في هذا الوقت وهو من 10 صباحا إلى 3 عصرا لأنه وقت تكوين أشعة الشمس البنفسجية التي تتسبب في التعرض لحروق الشمس.

- الاهتمام بارتداء النظارات الشمسية للحفاظ على العين من أشعة الشمس.

- اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، كالخضروات والفواكه، فهي تساعد علي ترطيب الجسم، والحفاظ عليه من التعرض لأي أضرار صحية، أو التعرض للجفاف.

- أكثر من تناول الماء للحفاظ على صحتك من الجفاف، وأيضا المساهمة فى حصول البشرة على النضارة والحد من التعرض لأى مشاكل بها.