شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار فقدان الوزن السريع.. منها تكوين حصوات المرارة وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن الزائد حلم الكثيرين، وهذا ما يجعلهم يتبعون العديد من الحيل الغذائية والحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأضرار التي تحل على الجسم عند فقدانه للوزن الزائد بشكل سريع، وفقا لموقع "webmed".

يتعرض الأشخاص متبعو الحميات الغذائية السريعة الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، للإصابة بفقدان العضلات بالجسم، وهذا الأمر يرجع إلي اتباع حميات غذائية غير غنية بالعناصر الغذائية الهادفة أي التي يحتاجها الجسم لتقوية العضلات.

وأشار التقرير، أن اتباع الحميات الغذائية السريعة والهادفة للتخلص من الوزن الزائد، تتسبب في بطء التمثيل الغذائي، أي انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية، وأيضا تعرض الجسم لسوء التغذية، بسبب الحرمان من الطعام، ولذا يتعرض الجسم لفقدان العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا يزداد ظهور شحوب البشرة، والتعب المستمر، وضعف المناعة، تساقط الشعر، ولذا يجب اتباع حميات غذائية غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وأوضح التقرير، أن من أخطر الأضرار التي تحل علي الجسم عند تعرضه لفقدان الوزن السريع، هي تكوين حصوات المرارة، والسبب هو عدم تناول الشخص لما يكفي من الطعام، ولذا يتوقف الجسم عن إفراز العصارة المسئولة عن تفتيت الدهون وهضمها، ويزداد فرص تكوين الحصوات، وأيضا تتسبب في شعور الشخص بألم في البطن، وعسر الهضم، والإصابة بالإمساك.