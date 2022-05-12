حمية الديتوكس لتحصلي على وزن مثالي

بيروت - نادين محمد - يُؤدي عدم الانتظام في وجبات الطعام، وكثرة تناول الحلوى، وعدم تناول الفطور، والتركيز على وجبة المساء وما يرافقها من طعام ومشروبات وحلويات، كل هذا يجعل "عملية الأيض" (الميتابوليزم) تنخفض مؤدية إلى زيادة الوزن. وهنا تأتي أهمية الديتوكس لتنظيف الجسم من السموم، وتخسيس الوزن بطريقة سريعة.

تخلّصي من السموم في جسمك مع حمية الديتوكس

لكل نوع من الديتوكس نظام مختلف وطرق عديدة ومختلفة لتطبيقه؛ فالبعض، يطبقه ليومين أو 3 أو 10 أيام أو حتى 3 أسابيع. ويترافق مع أطعمة محددة. فبعض الأطعمة تعمل بنفسها منظفاً للجسم من السموم، وتترافق مع مشروبات الديتوكس التي يمكن تحضيرها من خلال مزجها بواسطة الخلاط الآلي قبل تناولها بوقت قصير. ويمكن استخدامها لازالة السموم من الجسم حتى بعد العودة إلى النظام الصحي المتبع بشكل روتيني، وبعد خسارة الوزن الزائد، ومن أبرزها الآتي:

مشروب ديتوكس الزنجبيل والكرفس

3 أوراق خس كبيرة، قطعة زنجبيل طازجة، عودان من الكرفس، نصف كوب بقدونس، خيارة، ليمونة صغيرة، حبتان إجاص صغيرتان.

مشروب ديتوكس السبانخ الطازج

300 غرام من السبانخ الخضراء الطازجة، قبضة من ورق النعناع، خيارة واحدة، تفاحتان خضراوان، بصلة شومر، ونصف ليمونة.

مشروب ديتوكس الخيار والزنجبيل

حبتان خيار، قطعة زنجبيل، نصف ليمونة بدون قشرة، كوب بقدونس.

مشروب ديتوكس الشمندر والليمون والتفاح

خيارة ونصف، حبة شمندر مسلوقة، تفاحة، عصير برتقالة، 4 قطع ثلج.

طريقة تطبيق حمية الديتوكس

استبدلي الوجبة الرئيسية الفطور أو العشاء بواحدة من مشروبات الديتوكس المدونة أعلاه، على أن تكون وجبة الغداء تحتوي فقط على البروتين (لحمة، دجاج، سمك)، مع الكثير من الخضار النيئة أو المسلوقة، وبدون إضافة أي من النشويات (خبز، أرز، بطاطا، معكرونة، برغل وحبوب..)، وذلك لمدة أسبوعين أو 3، مع الحرص على تناول المياه بكثرة جداً، والإمتناع تماماً عن بعض الأطعمة تماماً للوصول إلى النتائج المرجوة، مثل تناول السكر ، والنشويات والمنبهات بما فيها النسكافيه والمشروبات الغازية، والحلويات والامتناع عن التدخين، والابتعاد عن تناول المشروبات المعلبة والوجبات السريعة، والابتعاد عن جميع أنواع المقليات.

فوائد حمية الديتوكس

تُساهم في التخلص من الوزن الزائد.

تُساعد الجسم فى التخلص من السموم الموجودة فيه والناتجة عن تلوث البيئة والكيماويات الموجودة فى الطعام والإضافات الغير الطبيعية على الأطعمة.

تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومنح الشعور بالطاقة الحيوية.

تُقلل من الانتفاخات والغازات في الجسم وبالتالي تُطهر القولون.

تُزيل أعراض التعب والإرهاق والشعور بالكسل والخمول.

تعمل على تحسين المزاج وتزيد من قدرة الفرد على التركيز

تُزوّد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة.

تعمل على منح البشرة النضارة لأنها تُخلصها من الشوائب المسببة لإجهادها.

تحذيرات: رغم أنّ نتائج الديتوكس قد تكون خسارة وزن عالية جداً قد تصل إلى 6 كيلوغرامات في 10أيام؛ لكن من الأرجح أن يؤدي إلى نقصان في المعادن والفيتامينات مما يؤذي الجسم. كما أنّ الديتوكس، الذي يرتكز فقط على تناول المشروبات والعصائر وشوربة الخضار بدون طعام، غير صحي، حتى لو اعتمد لأيام قليلة، يُشكل خطراً على الجسم.

إقرئي أيضاً:

شوربة لسان العصفور بالفراخ للرجيم

رجيم العمل لخسارة 3 كيلو في اسبوع

سلمون بالفرن مع الخضار للرجيم