شكرا لقرائتكم خبر عن الارتجاع الحمضي للمعدة.. 5 نصائح لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من وجود متعة عند تناول الطعام، فقد يجد البعض أنه بعد تناول الطعام يشعر بأعراض تشبه الحموضة المعوية، وهو شعور مؤلم وحرق في منتصف صدرك يرتفع باتجاه الحلق.

قد يجد البعض ارتجاع محتويات المعدة عبر المريء إلى الحلق أو الفم، هذا ما يصفه الأطباء مرض الجزر المعدي المريئي (ارتجاع المريء)، وفقا لموقع " timesnownews”، يحدث عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى الأنبوب الذي يربط فمك بالمعدة (المريء)، ارتجاع الحمض يمكن أن يهيج بطانة المريء.

يعد مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) مشكلة سريرية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

أسباب ارتجاع الحمض أو ارتجاع المريء:

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDKD) ، فمن المحتمل أن تصاب بالارتجاع المعدي المريئي إذا كانت العضلة العاصرة المريئية أصبحت ضعيفة، الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء هي:

البدانة

الحمل

التدخين (حتى التدخين السلبي، في حالة غير المدخنين)

بعض الأدوية مثل المهدئات والعقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) وما إلى ذلك .

أعراض الارتجاع الحمضي

وفقًا لمايو كلينك، تشمل العلامات والأعراض الشائعة لارتجاع المريء ما يلي:

إحساس (حرقة في المعدة) عادة بعد تناول الطعام وقد يكون أسوأ في الليل ألم صدر صعوبة في البلع ارتجاع الطعام أو سائل حامض شعور بوجود كتلة في حلقك أولئك الذين يعانون من ارتداد الحمض الليلي قد يعانون أيضًا من : سعال مزمن التهاب الحنجره الربو الجديد أو المتفاقم النوم المتقطع

كيفية علاج وإدارة مرض الارتجاع المعدي المريئي:

يمكن لمعظم الناس التحكم في الانزعاج الناتج عن ارتجاع المريء من خلال تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، لكن قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي المريئي إلى أدوية أقوى أو جراحة لتخفيف الأعراض.

ب5 طرق لعلاج ارتجاع الحمض بدون دواء:1. تناول الطعام باعتدال وببطء:

تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر أكثر من تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا.

2. تجنب بعض الأطعمة:

راقب ولاحظ الأطعمة التي من المرجح أن تسبب ارتجاع المريء أكثر من غيرها، بما في ذلك النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الحارة والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة.

3. لا تشرب المشروبات الغازية:

الماء العادي هو الأفضل. تجنب المشروبات الغازية التي تجعلك تتجشأ وترسل الحمض إلى المريء.

4. ابق مستيقظًا بعد الأكل:

تناول وجبتك الأخيرة قبل النوم بثلاث ساعات، وتجنب قيلولة ما بعد الغداء.

5. تجنب الحركات المتشنجة الحادة بعد الطعام:

تحرك ببطء تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام، تجنب التدريبات الشاقة، خاصة إذا كانت تنطوي على الانحناء، ومع ذلك ، يمكنك الذهاب في نزهات ما بعد العشاء.